Polti: le novità di prodotto nella nuova campagna di comunicazione

Per promuovere le novità in assortimento, Polti ha attivato un piano di comunicazione ad ampio raggio che prevede tre azioni combinate: tv, digital e presidio del punto di vendita. In tv, il brand è in onda fino al 2 aprile con uno spot sulle reti Mediaset in Italia, un video di 10 secondi che ha l’obiettivo di stimolare il ricordo del marchio. Il formato brand video sarà posizionato in apertura e chiusura dei programmi prescelti, in posizione unica, nella fascia oraria pomeridiana e prime time, nella seconda settimana la soap Beautiful su Canale 5.

Contemporaneamente, sarà lanciata la campagna digital Its’ time to love su Google, Meta, Pinterest, TikTok e YouTube dedicata alla new entry di casa Polti, Polti Vaporetto Style, la nuova scopa a vapore con pulitore portatile dal design 100% made in Italy. In questo caso è stato preparato un video che presenta un giovane uomo intento a farsi bello mentre riassetta rapidamente la casa in attesa di un importante ospite, che si scopre solo alla fine essere sua figlia. L'obiettivo è di mostrare la praticità del prodotto, in grado di pulire in poco tempo, ma anche di sottolineare l’animo del marchio che intende sottolineare i valori di contemporaneità e inclusività.