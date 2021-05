Pomodori del Piennolo del Vesuvio DOP e San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP

La Campania è tra le regioni d’Italia con il maggior numero di riconoscimenti con ben 11 prodotti marchiati IGP (indicazione geografica protetta) e ben 15 DOP.

Tra questi si trovano i pomodori San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP, coltivati nella zona da cui prendono il nome e i pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP, che crescono sulle fertili pendici del Vesuvio.

Pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP

I pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP crescono esclusivamente sulle pendici del Vesuvio, che ha trasmesso, grazie alle eruzioni del passato, un’eccezionale fertilità al suolo. Questa caratteristica ha permesso di coltivare prodotti unici, dalle qualità organolettiche straordinarie.

Il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP è infatti ricco di vitamina B e sali minerali, potassio, licopene (un fortissimo antiossidante) e carotene, ma con un bassissimo apporto in calorie.

Con la sua forma caratteristica, ovale con l’apice a punta, viene spesso conservato seguendo ancora l’antica tecnica “al piennolo”. Questa pratica prevede di legare assieme vari raspi, al fine di ottenere un grande grappolo, che verrà poi appeso in un locale aerato per permettere così al pomodoro di maturare ed accrescere in gusto e sapore.

La Torrente crede in queste tecniche antiche, che tutelano l’integrità del prodotto e permettono di mantenere inalterate le qualità nutrizionali nel tempo.

Nello shop potete trovare tre varianti di pomodorino:

Pacchetelle di Pomodoro del Piennolo del Vesuvio DOP

Salsa di Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP)

Pendolino di Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP.

Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP

I pomodori San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP vengono coltivati da secoli nel territorio dell’Agro nocerino-sarnese, al confine tra la provincia di Salerno e Napoli.

Il clima mite, i venti marittimi, il terreno fertile ne hanno permesso la coltivazione, per ottenere un prodotto di eccellenza nel panorama mondiale. Dopo circa 50 giorni dalla semina, il pomodoro viene raccolto esclusivamente a mano. Entro poche ore si procede con la conservazione, in modo da mantenere inalterati il profumo intenso ed il gusto fresco e dolce. Questo cultivar è ricco in vitamine (A, C, B1, B2, K ed E) e sali minerali (potassio, fosforo, sodio, calcio e selenio) che non vengono persi nei processi di trasformazione.

Che si voglia usarli come salsa (Salsa al Pomodoro di San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP) oppure interi (Pomodorino di San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP) nelle pietanze, La Torrente assicura la massima qualità e rispetto della tradizione.