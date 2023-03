Potager City: il nuovo format di Carrefour per i freschi

Si tratta di un'insegna dedicata a freschi e ortofrutta che valorizza i produttori locali e le specialità del territorio con una proposta anche eCommerce

Due primi punti di vendita a Parigi, in Rue de Tolbiac e in Rue de Seine, un terzo di prossima apertura segnano l'avvio del percorso del format che Carrefour dedica a freschi e soprattutto all'ortofrutta con l'obiettivo di valorizzare le produzioni locali, spesso rappresentative del territorio. Potager City (potager significa orto) è il nome della start up che il gruppo aveva acquisito circa due anni fa per conquistare il mercato eCommerce di questo settore. L'azienda, infatti, è specializzata nella consegna a domicilio di frutta, verdura e legumi freschi, coltivati a km 0. Oggi parte un nuovo percorso che propone Potager City come insegna a sè stante e con una forte identità sia in termini di assortimento che di ambientazione. “Con questo nuovo format vogliamo valorizzare la qualità e l’autenticità delle eccellenze del territorio di tante regioni attraverso una selezione accurata di produttori sani per portare sui nostri scaffali buoni prodotti a prezzi convenienti” afferma Benoît Soury, direttore esecutivo Carrefour Proximity Francia e mercato biologico.

La scelta di una soluzione di questo tipo si sposa perfettamente con la filosofia sostenibile di Carrefour che da anni ormai indirizza i suoi sforzi per raggiungere i dichiarati obiettivi nel rispetto dell'ambiente.

L’assortimento

La proposta di frutta e verdura comprende circa 100 referenze per lo più stagionali, cui si aggiungono articoli di generi alimentari in collaborazione con Omie & Cie, marchio alimentare impegnato per il clima e la vita e certificato B-Corp, con una presenza di 170 referenze. Sono inoltre presenti anche 40 referenze di vini grazie alla collaborazione con l’azienda Le Petit Ballo. Completano l'offerta i prodotti freschi self-service, come formaggi, latticini, salumi, per un totale di circa 230 articoli.