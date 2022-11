Alcuni istituti bancari, per sopperire ai sempre più alti costi di gestione degli sportelli ATM, offrono una soluzione digitale per consentire ai loro clienti un più facile accesso al contante in qualsiasi momento e vicino a dove serve: il prelievo attraverso il proprio smartphone presso le casse dei negozi abilitati

La domanda di contanti è inarrestabile. Basti pensare che l’85% dei pagamenti a livello globale viene ancora effettuato in contanti, confermando il livello pre-pandemia. In Italia ogni anno vengono registrati oltre 900 milioni di prelievi di contanti ma, nonostante l’enorme numero di sportelli bancomat, circa il 34% dei comuni italiani non dispone di una sede ATM e i residenti, oltre 4 milioni di italiani (il 7% della popolazione), sono costretti a percorrere molti chilometri per trovare la sede più vicina. È quanto emerge da una ricerca della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) che ha incrociato i dati statistici della Banca d’Italia e dell’Istat aggiornati a fine 2021.

Finora il servizio di prelievo è quindi soddisfatto solo da 29.000 sportelli bancomat e filiali bancarie. Ciò si traduce in elevati costi operativi per le banche offerenti.

Ottimizzare questi costi è sicuramente un must per i player del settore che intendono rimanere rilevanti e competitivi sul mercato. Tra i più illuminati, Bnl ed Hello Bank che hanno integrato a partire da quest’anno nelle proprie app la soluzione tecnologica Just in Cash sviluppata da Sonect, azienda svizzera con sede a Zurigo, nata nel 2017 con la mission di rendere il mondo finanziario più intelligente, più semplice e più digitale trasformando qualsiasi negozio in uno sportello ATM per il prelievo di contante e arrivando a contare oggi un network di oltre 2.300 negozi abilitati in tutta la Svizzera.

La cassa diventa bancomat

La soluzione offerta da Bnl ed Hello Bank è molto semplice e intuitiva: il consumatore individua attraverso uno store locator dall’app di home banking il negozio a lui più comodo dove effettuare il prelievo, sceglie l’importo da prelevare, si reca nel negozio e mostra in cassa il codice a barre dal suo smartphone, che verrà scansionato. Riceverà dunque i contanti e senza alcun obbligo di acquisto.

Grazie alla partnership di Sonect con epay, da ormai 15 anni principale partner tecnologico delle più importanti insegne del Food e dell’Elettronica, milioni di clienti che correntemente usano la app di home banking dei due istituti potranno avere un più facile accesso al contante in qualsiasi momento nelle insegne del network che vorranno abilitare i propri punti di vendita a questa soluzione. I registratori di cassa dei retailer partner di epay possono essere trasformati in bancomat in modo rapido e semplice e senza impatti operativi per l’operatore di cassa. Agendo in sostituzione degli sportelli bancomat, i negozianti italiani potranno iniziare a offrire un servizio “bancario” ai propri clienti, sfruttando un canale di marketing aggiuntivo per attirare traffico e incrementare i ricavi. Tale innovazione porta vantaggi a tutti gli attori della filiera del contante: l’insegna ha la possibilità di ottimizzare i costi della gestione del contante, guadagnando anche una commissione su ogni prelievo e attirando ulteriore traffico nel proprio negozio; i consumatori possono prelevare contanti con un click ovunque si trovino, magari proprio nel negozio dove utilizzeranno quel contante appena prelevato; le banche possono risparmiare fino al 50% nella gestione delle operazioni ATM (la distribuzione di contanti tramite ATM costa all’economia globale oltre 300 miliardi di dollari ogni anno!). Inoltre si aprono a nuovi mercati senza la necessità di utilizzare infrastrutture fisiche e garantiscono servizi di prossimità in un periodo storico in cui la riduzione del numero di ATM registra un ritmo del 7% annuo.

La soluzione di “matchmaking”

È sviluppata da Sonect e adottata da BNL ed Hello Bank (e presto da un’altra Banca con un milione di clienti) e collega in tempo reale coloro che vogliono ritirare contanti con coloro che vogliono depositare contanti, tipicamente proprietari di un negozio locale ed oggi anche i retailer della grande distribuzione, sempre più attenti ad offrire nuovi servizi in linea con le esigenze evolute dei clienti garantendo una customer experience semplice e immediata grazie a epay.

