Prénatal: a Parma il format più evoluto con soluzioni green

Uno spazio più sostenibile e un percorso di spesa più immediato. Il format Prénatal si rinnova. A Parma il nuovo punto di vendita

L'insegna rinnova il format proponendo uno spazio più funzionale con soluzioni green. Prénatal apre a Parma un negozio sviluppato su un'area di 220 mq, realizzato in via Gramsci 32, all’interno del nuovo centro polifunzionale Blok30, un progetto di valorizzazione urbana.

La struttura interna dello store è stata allestita con legno nobilitato e certificato FSC, i pavimenti sono realizzati con una ceramica da produzione a ciclo chiuso che permette di limitare il consumo delle risorse naturali, mentre l’illuminazione è realizzata con un impianto a risparmio energetico. Ripensato anche il percorso d'acquisto, reso più semplice e intuitivo. “Questo è un negozio innovativo, progettato per rendere l’esperienza d’acquisto dei nostri clienti unica, utile, ma anche emozionale. Il punto di vendita, all’interno di un importante centro polifunzionale di moderna concezione, a partire dal design degli ambienti esprime appieno la nostra filosofia a sostegno della famiglia che cresce e si sviluppa, pensando alle necessità dei genitori e di tutti coloro che li affiancheranno nel percorso di crescita dei più piccoli. In quest’ottica, desideriamo essere i compagni di questo irripetibile viaggio dei nostri clienti attraverso un’offerta di prodotti di alta qualità, l’esperienza del nostro personale, la possibilità di acquisti personalizzati senza prescindere dall’integrazione fisica e digitale dei nostri servizi e da un approccio omnicanale. Un format che ci premia ogni giorno nei nostri punti di vendita in tutta Italia e che sono certo sarà apprezzato anche qui a Parma” dichiara Massimo Arioli, managing director Prénatal.

Offerta e servizi

Come da tradizione dell'insegna, l'assortimento comprende tutto il necessario per i bambini fino a 8 anni, prodotti per le neo e future mamme con soluzioni moda che le accompagnano durante la maternità, l’allattamento e post gravidanza. Spazio inoltre agli articoli di puericultura, body care e ai giocattoli.

Tra i servizi ormai consolidati: la lista nascita, l’info point per ogni tipo di supporto, lo speciale digital point che aiuta a trovare tutto quello di cui si ha bisogno in pochi passaggi, amplificando l’esperienza di shopping con una proposta che intreccia il fisico e il digitale.