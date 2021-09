Prénatal si espande con il multiformato

Si rafforza la rete di Prénatal Retail Group con punti di vendita multiformato Prénatal e Toys Center. L'ultima apertura è stata realizzata a Grugliasco (To) all’interno del parco commerciale ShopVille Le Gru di via Crea e si sviluppa su un'area di 1.200 mq di cui 500 dedicati all'area giocattoli di Toys Center.

Il gruppo sta potenziando la presenza sul territorio italiano e sta procedendo gradualmente al remodelling dei propri store. Il piano di espansione prevede a settembre quattro ulteriori aperture.

Il punto di vendita di Grugliasco

Lo store è stato concepito in una dimensione circolare per permettere una fruizione libera di ogni spazio e categoria prodotto. Il negozio è stato realizzato con soluzioni green e richiama ambientazioni naturali come nel caso della struttura centrale ideata come una grande casa sull’albero, dimensione giocosa per i piccoli, elemento funzionale per i grandi, unendo in un punto facilmente identificabile, accoglienza, informazioni e check-out. Tra le novità, la presenza di un kiosk, il digital point che permette di ordinare direttamente anche gli articoli non presenti in negozio.

In assortimento proposte di abbigliamento 0-8 anni, mom to be, tessile per la cameretta, articoli di puericultura, baby food e body care.

Le dichiarazioni

“Il nostro obiettivo è far sì che il negozio non sia semplicemente un punto di passaggio, ma un luogo magico per i bambini, il luogo dove inizia l’avventura, come sottolineato dal claim di Toys Center. In questo nuovo centro abbiamo inoltre concentrato a beneficio degli adulti tutte le potenzialità omnicanale sviluppate negli ultimi mesi come ad esempio ZeroCoda, l’innovativa soluzione che combina prenotazioni online e coupon

digitali”, sottolinea Cristiano Flamigni, Toys Center business unit director.

“In questa nuova location che rappresenta una vera evoluzione dei format per l’infanzia, abbiamo dedicato estrema cura all’allestimento e alla selezione di prodotti per guidare e semplificare l’esperienza di acquisto dei nostri clienti integrando alle modalità “in presenza”, soluzioni innovative per chi preferisce farlo “da remoto”.

Insieme ai servizi già testati e apprezzati come il personal shopper o il drive-in che permette di ritirare comodamente fuori dal punto di vendita senza fare code quanto ordinato telefonicamente, portiamo oggi a Grugliasco lo smartshop ovvero la possibilità di acquistare direttamente da casa tramite una videochiamata” aggiunge Massimo Arioli, managing director di Prénatal.