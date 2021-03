Prénatal Retail Group porta Fao Schwarz in Italia

Entro il 2021 in Italia sarà realizzato il primo flagship store Fao Schwarz grazie all'accordo tra Prénatal Retail Group e ThreeSixty Group. Sarà la prima struttura in Europa. “L’alleanza con ThreeSixty Group fa parte di un percorso di continua crescita che vede Prénatal Retail Group, già leader nella distribuzione di giocattoli con Toys Center e King Jouet, determinato ad accrescere la propria autorevolezza sul mercato e a rafforzare il legame e l’interazione con i clienti, in termini esperienziali e di durata della relazione nel tempo" dichiara Amedeo Giustini, ceo di Prénatal Retail Group.

Il brand di giocattoli si svilupperà nei prossimi anni con ulteriori punti di vendita in Spagna, Francia, Portogallo, Benelux. Il primo store italiano sarà realizzato a Milano all'interno di un palazzo storico in Piazza Cordusio, sviluppato su un'area di 600 mq estesi su tre piani progettati per riprodurre l'atmosfera del noto negozio newyorkese, situato al civico 30 di Rockfeller Plaza. Il locale riprenderà alcuni elementi iconici del marchio come la torre dell’orologio e il popolare dance piano. Sarà, inoltre, possibile acquistare online sul sito italiano.

“Intendiamo affascinare i clienti in Italia con lo stesso livello di coinvolgimento che offriamo a New York e sorprenderli con le nuove esperienze e i brand unici ed esclusivi che saranno presenti nello store di Milano” commenta Jan-Eric Kloth, president retail, international wholesale e corporate strategy di ThreeSixty Group.