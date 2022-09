Primark risolve il dilemma sostenibilità-prezzo con la linea Cares

Il retailer ha lanciato una gamma di capi essenziali che consente di creare un guardaroba capsula più sostenibile ma con budget ridotto

Pandemia prima e carovita poi hanno complicato gli sforzi collettivi, o meglio di un buon cluster di consumatori e aziende, in direzione di una maggiore sostenibilità. La spinta green di molti è messa a repentaglio dall'imperante necessità di risparmio, non senza scrupoli di coscienza. Un contesto dove le realtà industriali e retail che offrono ai consumatori un connubio efficace tra responsabilità ambientale e prezzi abbordabili risultano vincenti.

Da qui il lancio, da parte di Primark di una gamma di capi essenziali della collezione A/I all’interno del marchio "Primark Cares", con l’obiettivo dichiarato di ispirare i consumatori a creare un guardaroba capsula più sostenibile con un budget ridotto.

Un'iniziativa che rientra nella più ampia strategia sostenibile della catena di abbigliamento, già nota per l'accessibilità dei prezzi e la possibilità di reperire capi basic. Partendo proprio dal prodotto must-have per ogni guardaroba, ovvero dalle t-shirt, Primark si impegna a una produzione con materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili. Passo dopo passo, tutto il cotone delle t-shirt più accessibili delle collezioni uomo e bambino proverrà dal Programma per il Cotone Sostenibile del retailer.

Attualmente, quasi il 40% dei capi di abbigliamento Primark è già realizzato con materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, con cui il rivenditore di moda si è impegnato a produrre il 100% dei suoi capi di abbigliamento entro il 2030. Parallelamente, l'azienda ha lavorato per aumentare il numero di prodotti basic disponibili all’interno del marchio "Primark Cares" nel corso degli ultimi anni, aumentando la disponibilità di t-shirt di quasi il 50% in tutti i reparti delle collezioni SS21 alla SS22. Sempre nello stesso periodo, l'abbigliamento per il tempo libero e l'intimo della linea è aumentato di quasi un quarto, con un aumento di quasi il 20% dei calzini e delle calze ‘Primark Cares’.