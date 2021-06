Primosale Nonno Nanni: la promozione è online e offline

L'azienda veneta Nonno Nanni ha programmato, per il mese di giugno, un piano di comunicazione integrata online e offline incentrato su Primosale Nonno Nanni, con latte 100% italiano, dalla caratteristica forma tonda, particolarmente adatto ai mesi estivi. La campagna, che intende raccontare il gusto fresco e genuino del prodotto, metterà evidenza la sua versatilità. "Con questa nuova campagna di comunicazione vogliamo dare maggiore visibilità al Primosale, che in questi ultimi anni è sempre più apprezzato dai nostri consumatori -spiega Luca Galuppo, direttore marketing di Nonno Nanni-. Attraverso questa attività vogliamo allo stesso tempo valorizzare la tradizione e la qualità di un tempo, che portiamo avanti da sempre, raccontati però con un mood fresco e contemporaneo, che comunica in modo più autentico con il nostro target ed esalta l’appeal del prodotto offendo diverse occasioni di consumo".

Le caratteristiche della campagna adv

Un video on line ha dato il via alla campagna, sviluppato sulle principali piattaforme digitali, come Youtube, Google, Raiplay, DPlay, Giallozafferano, Cookaround, Salepepe, Food Network, Discovery+.

Lo spot di 15 secondi racconta freschezza e versatilità del prodotto con un invito esplicito a sperimentarne le varie possibilità di consumo: tagliato a spicchi o abbinato ad altri ingredienti per piatti unici e veloci. Freschezza e leggerezza sono le protagoniste anche della campagna digital che coinvolge i profili Instagram e Facebook di Nonno Nanni. È infatti attiva una campagna social media guidata dall’hashtag #GustoATuttoTondo che mette in risalto la forma iconica di Primosale Nonno Nanni. Seguiranno post, caroselli e minivideo pubblicati periodicamente. Sul sito aziendale, inoltre, è stata dedicata una sezione specifica mentre sulla confezione si può trovare uno sticker pieghevole con tre ricette dedicate al prodotto.

Il piano prevede anche iniziative in store: nei principali punti di vendita delle città italiane saranno presenti banchetti e totem brandizzati con hostess e personale dedicato che inviteranno a scoprire il prodotto.