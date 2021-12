Princess Home Italia: i migliori alleati della tua casa e della tua cucina

I prodotti Princess non sono solo piccoli elettrodomestici, ma veri e propri alleati per divertirsi in cucina e vivere la casa. Ciò che li rende unici è l’alta tecnologia unita al design essenziale ed accattivante. Ogni referenza Princess racchiude in sé praticità di utilizzo e ottima qualità, elementi essenziali per avere sempre risultati impeccabili. La gamma propone infatti bollitori elettrici per tè o infusi perfetti, perché è possibile scegliere la temperatura ideale, praticissime scope ricaricabili senza fili, prodotti per la cura della persona e qualsiasi altro prodotto per vivere bene in casa e soprattutto in cucina. Si inizia dalla colazione, grazie alle differenti macchine per il caffè: una dotata di montalatte laterale per ottimi cappuccini ed espressi realizzati sia con caffè macinato sia con capsule Nespresso®; l’altra, semplice e compatta, realizza espressi come al bar grazie alla pompa di fabbricazione italiana da 19 bar e alla possibilità di utilizzare 4 tipi differenti di caffè (le capsule Dolce Gusto®, le capsule Nespresso®, le cialde ESE e il caffè macinato).

Per quanto riguarda la preparazione di piatti e differenti modi di cucinare, Princess offre un’ampia linea di prodotti per realizzare qualsiasi tipo di piatto: dalle macchine del pane, per prepararlo in casa in modo semplice e veloce, fino ad arrivare ai tritatutto e ai mixer ad immersione, perfetti e potenti per ogni tipo di ricetta dolce o salata.

Ma il vero plus sono le friggitrici ad aria: tutte utilizzano l’innovativa cottura ad aria calda per fritti croccanti e cucinati con poco o senza olio, l’ideale per una cucina sana e saporita. Princess ne offre un’ampia gamma, i cui modelli si differenziano in base alla capacità, all’interfaccia elettronica e alla loro grandezza. Aerofryer XXL, per esempio, ha una capacità di 5,2 litri e 8 impostazioni pre-programmate; il Forno Aerofryer unisce alla friggitrice ad aria, altre funzioni come l’essiccatore o il cestello rotante per le patatine, con una capacità di 10 litri e 10 programmi di cottura; infine, l’ultima novità, la Steam Aerofryer, che permette non solo di sfruttare la cottura ad aria, ma anche quella a vapore per realizzare qualsiasi tipo di ricetta con un solo elettrodomestico.

E per divertirsi con questi alleati della cucina, Princess ha creato un sito completamente dedicato alle ricette, che viene costantemente aggiornato e che regala non solo utili spunti culinari, ma anche consigli sull’utilizzo dei prodotti (https://www.cookwithprincess.com/it/).

Per maggiori informazioni: https://www.princesshome.eu/it-it/