Leifheit, fornitore leader di articoli per la casa in Europa e nel mondo che tiene fede al motto aziendale “Ecco come si cura la casa al giorno d'oggi”, quest’anno compie 40 anni.

Azienda “Made in Germany” che sviluppa prodotti che semplificano sensibilmente la vita domestica in modo innovativo, pratico e al passo coi tempi, ha deciso di festeggiare lanciando un contest aperto ad un gruppo selezionato di studenti dell'Area Design di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

“Dual Life” - questo il nome del concorso - partiva da un’idea ben precisa: dare una seconda vita al Clean Twist Disc Mop Ergo, il prodotto di punta di Leifheit per la pulizia dei pavimenti. Un prodotto con una tecnologia brevettata di rotazione nel manico che consente di non sporcarsi le mani e di non fare sforzi.

I progetti nati dal contest sono stati esposti il 9 giugno in uno spazio dedicato presso il campus NABA.

Durante l’evento la giuria - composta da Paolo Arcuri, field sales manager di Leifheit Italia, Daniela D’Arcangelo, national account manager di Leifheit Italia, Claudio Larcher, NABA Design Area Leader e Ilaria Sirena, architetto e co-fondatrice del blog “I Trentenni” - ha premiato il miglior progetto.

Ha vinto Twist Karaoke di Edoardo Micheletti e Albjon Shkrepi con questa motivazione:

"Premio per avere saputo interpretare con ironia e creatività la quotidiana abitudine di cantare durante le pulizie domestiche, utilizzando il manico come asta da microfono per incalliti Rockers ed il secchio come base per una disco psicodelica viaggiante."

“L’idea iniziale è stata voler creare un prodotto che fosse in grado di svolgere attività sia di pulizia che di intrattenimento. Per prima cosa sono stati analizzati i vari comportamenti dei consumatori mentre puliscono la propria casa. Il risultato è stato che molti utenti che puliscono casa ascoltano musica o cantano. Allora, in quest’ottica, sono state apportate varie modifiche al Mop di Leifheit. Lo stelo del mocio è stato trasformato, con semplici step, in un supporto per lo stand di un microfono che a sua volta creava una scena di karaoke, anche con casse e luci LED integrate.

Questo prodotto è stato ideato per mantenere intatte tutte le funzionalità di un mocio classico per la pulizia della casa ma, al tempo stesso, svolgere attività di intrattenimento come il karaoke per una condivisione di momenti piacevoli in compagnia” raccontano Edoardo e Albjon.

Due progetti inoltre hanno ricevuto una menzione da parte della giuria.

Premio menzione migliore prodotto commerciale

Mopfit di Federico Antognozzi e Allegra Virginia Caneva

"Premio per aver dato una nuova anima commerciale al prodotto. Con un semplicissimo kit il Clean Twist diventa una palestra a disposizione proprio all’interno di casa tua. Geniale!"

Premio menzione migliore tecnica

Sunny Coffee Table di Gianni Iraci e Ivan Raimondi

“Premio per avere saputo interpretare in chiave ludica ed estetica l’annoso dilemma “Dove nascondo il Mop”. In un sol colpo il Clean Twist diventa tavolino, roulette, e pouf poggia piedi. Mica male!”

Gli altri progetti presentati sono:

The Music Mop di Andrea Mazzini e Sarah Vigani

LeMop James di Maria Maina e Miriam Rossi

Darsi delle ARIE di Alessia Bestetti e Alice Bonfoco

GreenDrop di Valentina Barroso e Regina Barroso

Sciò di Andrea Bonzio e Cecilia Raimondi

Leiframe di Pelin Karaoglu e Davide Cattabriga

Chiedilo a Leifheit di Federica Quadri e Francesco Silvestrin

