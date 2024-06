Produttori e distributori ambiziosi alla fiera 2024 della PLMA

Marchi del distributore protagonisti dell'innovazione sugli scaffali dei negozi

Acqua di mare potabile e aceto da bere, gelatina spalmabile a base di tè, pannolini sanitari che consentono il prelievo di campioni di urina dei bambini malati. Questi e molti altri straordinari articoli a marchio del distributore sono stati presentati alla fiera internazionale "Il Mondo del Marchio del Distributore" della PLMA che si è svolta ad Amsterdam.

"Questo è il posto giusto per trovare prodotti innovativi", ha commentato Peggy Davies,

presidente della PLMA. "I distributori sanno che i consumatori pretendono il meglio in

termini di qualità, innovazione e prestazioni. Gli espositori della fiera Il Mondo del Marchio

del Distributore della PLMA presentano prodotti e confezioni concepiti per supportare i

piani di sviluppo dei prodotti dei distributori."

Il 28 e 29 maggio, il Centro congressi RAI di Amsterdam ha accolto più di 17.000 visitatori

provenienti da oltre 125 paesi, tutti desiderosi di scoprire le nuove tendenze in fatto di

prodotti e imballaggi. La fiera internazionale "Il Mondo del Marchio del Distributore" della

PLMA è stata, come sempre, un luogo di incontro per distributori, compratori, category

manager e altri visitatori che hanno percorso 43.500 m2 di spazio espositivo per esplorare

le proposte delle quasi 3.000 aziende espositrici provenienti da 73 paesi. Un compito

impegnativo, considerati l'ampiezza della superficie espositiva e l'elevato numero di

espositori dei settori alimentare e non alimentare, aumentata del 10% rispetto allo scorso

anno.

"Quello della vendita al dettaglio è un mercato fortemente competitivo, quindi è

fondamentale essere sempre un passo avanti con il proprio marchio", ha dichiarato un

category manager. "La fiera internazionale della PLMA è l'evento irrinunciabile per trarre

ispirazione e concludere affari."

Per consentire ai visitatori di esplorare le principali innovazioni nel vasto spazio espositivo,

nel Supermercato delle idee della PLMA erano esposte centinaia di prodotti di nuova

concezione, sviluppati da distributori e produttori di tutto il mondo.

"Per la mia azienda questa fiera acquisisce sempre maggiore importanza di anno in

anno", ha affermato un produttore. "I distributori presenti alla fiera sono veramente

interessati ai nostri prodotti e al nostro modo di lavorare."

Di seguito sono descritti alcuni prodotti di tendenza presentati alla fiera.

Bevande innovative

È improbabile che l'acqua di mare e l'aceto siano le bevande preferite di qualcuno.

Tuttavia, gli sviluppatori di prodotti sono riusciti a creare bevande rinfrescanti a base di

questi ingredienti. Sono stati introdotti tè funzionali addizionati di zinco per sostenere il

sistema immunitario e tè appositamente concepiti per gli uomini in quanto contengono

erbe utili per la salute della prostata. E che dire della bevanda sul pane? Il tè viene

utilizzato per creare una gelatina spalmabile, presentata nell'area Esposizione Nuovi

Prodotti della PLMA.

Halal e Kosher

Sono stati presentati numerosi interessanti prodotti Halal e Kosher, tra cui un calendario

per il digiuno durante il Ramadan. Nuovi articoli conformi ai requisiti Halal e Kosher stanno

subendo uno sviluppo tale da consentire persino la creazione di gamme speciali

nell'ambito degli assortimenti a marchio del distributore.

Funzionalità nel settore non alimentare

Nel settore non alimentare, i produttori di articoli a marchio del distributore hanno

sviluppato nuovi prodotti funzionali e inaspettati, come un panno per la pulizia arricchito

con probiotici e pannolini sanitari che consentono il prelievo di campioni di urina dei

bambini malati. Presso l'Esposizione Nuovi Prodotti è stata presentata una friggitrice ad

aria dotata di intelligenza artificiale che identifica il contenuto e regola automaticamente il

tempo di cottura. Altrettanto degno di nota è un prodotto per aromaterapia destinato agli

animali domestici, mentre nel packaging spicca l'introduzione del codice braille sulle

confezioni di assorbenti.

L'edizione 2024 della fiera internazionale dedicata al marchio del distributore ha preso il

via lunedì 27 maggio con due workshop incentrati sui seguenti argomenti: come costruire

una partnership strategica e l'evoluzione del design del packaging nell'era della Gen Z.

Successivamente si è svolto il programma di seminari con le presentazioni di Circana ed

Euromonitor. Picnic, l'accattivante distributore all'avanguardia che opera esclusivamente

online, ha illustrato la sua chiara visione del futuro della vendita al dettaglio in Europa,

mentre Coop Italia ha parlato del suo approccio rivoluzionario al marchio del distributore.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito.