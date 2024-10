Produttori in viva voce: l’impegno di Conad Nord Ovest per i localismi

Sessanta interviste ad altrettanti produttori e fornitori di Conad Nord Ovest. Le storie dedi prodotti del territorio dalla viva voce di chi li produce

Il lavoro di promozione di una filiera corta e sostenibile è tra i key point di Conad Nord Ovest che rinnova il proprio impegno per la valorizzazione delle eccellenze territoriali attraverso il progetto Produttori in viva voce. Sono 60 le interviste realizzate nel contesto del progetto che vuole mettere in luce le esperienze e l'attività dei fornitori di Conad. Ognuno di loro, infatti, racconta le peculiarità e le distintività dei prodotti selezionati per area e stagionalità. Le prime interviste sono visionabili nei Magazine dedicati al localismo di ottobre e novembre.

Le dichiarazioni

“In un mercato in continua evoluzione, il localismo è una leva strategica che ci permette di avere un’offerta distintiva e allo stesso tempo essere volano per la crescita delle comunità in cui operiamo, creando valore economico e anche socio-ambientale -afferma Marco Brambilla, direttore generale di Conad Nord Ovest-. Vogliamo che i nostri clienti comprendano l'importanza delle scelte che fanno e il loro impatto positivo sul territorio, supportando così anche un consumo consapevole ed uno sviluppo sostenibile. Uniamo localismo e sostenibilità per la crescita ed il valore futuro”.

“La nostra strategia commerciale si fonda sulla valorizzazione delle filiere locali e sull'impegno per la qualità -evidenzia Alessandro Bacciotti, direttore commerciale di Conad Nord Ovest-. Con iniziative come Produttori in viva voce e con la selezione dei prodotti I Nostri Ori, coinvolgiamo sempre più produttori locali e rendiamo il localismo concreto e visibile. Dare voce e volto ai nostri produttori è fondamentale."

L'impegno di Conad Nord Ovest

Nel 2023, la Cooperativa ha collaborato complessivamente con 1.376 fornitori locali in Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, Emilia e Mantova, Toscana e Lunigiana, Lazio e Sardegna, generando un volume d'affari di oltre 433 milioni di euro. Una rete che offre prodotti di eccellenza a filiera corta, stimola la crescita delle aziende del territorio e l’indotto corrispondente. In questo ambito nasce il progetto I Nostri Ori, un'iniziativa identitaria che ha generato un fatturato di 108 milioni di euro nei punti di vendita Conad Nord Ovest e che comprende prodotti ortofrutticoli e di pescato locale dei Consorzi Ori regionali.