Pronto a crescere in autonomia, il SuperFreddo di Multicedi

Quali assortimenti caratterizzano SuperFreddo?

Si tratta di un progetto che, come Multicedi, abbiamo sempre sviluppato in piena aderenza a quelli che consideriamo, fin dal primo giorno, i pilastri fondanti dell’insegna madre Decò: un assortimento frutto di una selezione attenta e di qualità (con particolare riguardo allo sfuso) e una crescente sensibilità verso le bontà e le tipicità che ogni territorio sa offrire.

In particolare, l’enorme lavoro realizzato in piattaforma sul mondo dello sfuso ci permette non solo di selezionare fornitori del territorio e calare i localismi in modo sensato nei territori che presidiamo, ma anche di alzare il livello di qualità della nostra offerta.

Quali le location strategiche per questo tipo di format?

Nella maggior parte dei casi, i nostri store SuperFreddo si collocano geograficamente quali naturali espansioni di un punto di vendita Decò di vicinato, quindi in genere a pochi metri di distanza dai nostri supermercati. Questa ubicazione genera diversi vantaggi: permette a noi, come retailer, di gestire in modo più armonico la nostra offerta complessiva sulle piccole superfici e al consumatore di completare la sua spesa, accedendo a un assortimento di surgelati e di congelati più ampio, profondo e specializzato di quello che, in teoria, potrebbe trovare in un supermercato di piccole dimensioni.