Multicedi (VéGé): i progetti di crescita per la rete Decò SuperFreddo

La più recente apertura è stata realizzata a Bari, in zona Palese, e nei primi mesi del 2022 la rete di SuperFreddo, insegna che Multicedi (Gruppo VéGé) ha lanciato nel 2008, continuerà a crescere con due ulteriori opening già programmati ad inizio del 2022, a Roccapiemonte (Ss) e a Napoli. "Decò SuperFreddo è un format specializzato nella vendita di prodotti surgelati e congelati sfusi, introdotto tra le declinazioni dell’insegna ammiraglia, Decò -spiega Vittorio Amatucci, direttore commerciale Multicedi-. È un format che, nel tempo, è riuscito a interpretare in modo sempre diverso i bisogni, evidentemente mutevoli, di semplicità e rapidità che famiglie e consumatori avvertono rispetto al momento della tavola".

La catena comprende ad oggi 18 punti di vendita, dislocati in modo abbastanza

omogeneo sul territorio campano, oltre che nel Basso Lazio e, da ultimo, in Puglia dove l'insegna ha fatto il suo ingresso con il negozio di Bari, sviluppato su una superficie di circa 70 mq. Gli store SuperFreddo si collocano geograficamente in chiave strategica quali naturali espansioni di un punto vendita Decò di vicinato, collocato in genere a pochi metri di distanza.

"L’insegna SuperFreddo è un progetto che, come Multicedi, abbiamo sempre sviluppato in

piena aderenza a quelli che consideriamo fin dal primo giorno i pilastri caratteristici e

fondanti dell’insegna madre, Decò: un assortimento che è frutto di una selezione attenta e

di qualità (con particolare riguardo allo sfuso) e una crescente sensibilità verso le bontà e le

tipicità che ogni territorio sa offrire -aggiunge Amatucci-. L’enorme lavoro realizzato in piattaforma sul mondo dello sfuso, in particolare, ci permette non solo di selezionare fornitori del territorio e calare i localismi in modo sensato nei territori che presidiamo, ma anche di alzare il livello di qualità della nostra offerta".