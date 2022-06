AirO' è una linea di purificatori d'aria contro virus, batteri, spore funghi, muffe e odori in generale. Funziona attraverso un generatore al plasma che immette grandi quantità di ioni negativi benefici per la salute della persona ma implacabili contro gli agenti patogeni sospesi nell'aria.

Ricerche universitarie (Torino, Padova, Monaco e Kuala Lumpur) hanno attestato la sua efficacia nell'eliminare fino al 99,5 % dei microorganismi presenti nell'aria trattata dall'apparecchio, inclusi virus di diverse tipologie tra cui il SARS-CoV2.

Può, quindi, bloccare e inattivare i virus presenti in un ambiente chiuso con elevata probabilità, sia aero dispersi sia sulle superfici, fino a una distanza di 4 metri dalla posizione dell’apparecchio.

Progettato per ambienti da 20 a 80 metri quadri di superficie e in generale per qualsiasi spazio chiuso frequentato da più persone.

Le domande più frequenti

Cosa è AirO’?

AirO’ è il nome di una serie di sanificatori d’aria dotati di generatori al plasma freddo.

Cosa è il plasma freddo?

E’ una tecnologia che in modo affidabile, sicuro ed efficace emette nell’aria una forte carica di ioni negativi e altre molecole ossidanti.

Cosa sono e cosa fanno gli ioni negativi?

Gli ioni negativi sono particelle instabili con una carica elettrica. Quelli con carica negativa sono considerati benefici per la salute dell’uomo sotto vari aspetti. Migliorano la qualità dell’aria respirata e sono molto efficaci nell’inattivare Virus e Batteri sospesi nell’aria.

Come funzionano questi purificatori?

Basta collegarli alla presa elettrica senza tubazioni o installazioni e:

in pochi minuti si inizia a percepire una sensazione di aria carica di energia. Dopo un po’ di tempo l’effetto positivo si ottiene rispetto a vari tipi di odori, anche molto sgradevoli, che vengono neutralizzati. Se vengono lasciati funzionare per un tempo sufficiente, l’effetto che si ottiene è una sanificazione profonda dell’ambiente con l’abbattimento fino al 99.5% di Virus, Batteri, Spore, Funghi e Muffe.

Sono sicuri?

Assolutamente sì perché a differenza di altri apparecchi non generano ozono che a sua volta è un potente virucida e battericida ma è tossico per l’uomo sopra certe concentrazioni. Invece con AirO' le persone possono stare nell’ambiente durante il funzionamento senza problemi, anzi percepiscono e respirano un’aria di migliore qualità.

In che ambienti si possono usare?

In tutti gli ambienti chiusi da pochi metri fino a 80 mq di superfice (120 m3 circa di volume) a seconda del modello. In casa si possono usare in cucina, bagno, sala, camera da letto, anche per i bambini, cantina, box, ecc. Al lavoro: negli uffici, studi professionali, negozi, bar, ristoranti, studi medici, sale d’aspetto, sale riunioni, ecc.

Sono considerati apparecchi medicali, presidi medico chirurgici o trattamenti contro le malattie?

Non sono pensati per curare le malattie, ma aiutano in modo efficace a mantenere pulita e sanificata l’aria degli ambienti dove risiedono le persone.

Che tipo di manutenzione richiedono?

Nessuna. La parte interna si mantiene pulita ed efficiente durante il funzionamento. Un paio di filtri evitano l’ingresso di polveri e umidità. Esternamente vanno spolverati ogni tanto come qualsiasi oggetto casalingo.

