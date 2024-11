QBerg mette l’attenzione sulla crescita dei Notebook e sull’Impatto delle Nuove GPU

QBerg analizza il mercato Notebook post-luglio 2024: nuovi modelli (+14%) con GPU avanzate e prezzi medi aumentati del 50% (€1.563). Intel e NVIDIA competono, spinti dall’interesse per AI e nuove tecnologie

QBerg, Istituto di Ricerca italiano leader nei servizi di price intelligence e di analisi delle strategie assortimentali cross canale (flyer, punti vendita fisici, e-commerce e newsletter), ha realizzato, in occasione di SMAU 2024, un'analisi approfondita del mercato online dei Notebook con una spaccatura netta Ante/Post luglio 2024. Parametri utilizzati: N. di modelli e Prezzo Medio.

Negli ultimi tre mesi, l’introduzione di nuovi modelli ha cambiato significativamente il panorama, guidato da innovazioni come nuove schede grafiche (GPU) e prezzi più elevati. La variazione dei prezzi riflette questo trend, rendendo ancora più cruciale per brand e consumatori monitorare da vicino l’evoluzione del mercato.

Crescita dei nuovi modelli di Notebook

A partire da luglio 2024, sono stati messi in vendita nei siti web nazionali e internazionali operanti in Italia ben 1.107 nuovi modelli di Notebook, corrispondenti a quasi il 14% del totale Notebook in vendita.

In altre parole, 1 Notebook su 7 di quelli che visioniamo sfogliando i cataloghi di vendita virtuali, è stato immesso sul mercato negli ultimi 3 mesi, mentre la maggioranza arriva sul mercato nei mesi e anni precedenti, in alcuni per fortuna rari casi, a partire addirittura da novembre 2009.

La variazione del Prezzo medio sui siti di e-commerce

QBerg monitora oltre 25 caratteristiche fondamentali dei Notebook, ma il prezzo rimane l’elemento chiave per i consumatori. La nostra analisi evidenzia come i nuovi modelli lanciati da luglio 2024 abbiano un prezzo medio di €1.563, superiore del 50% rispetto ai modelli meno recenti.

Data di Lancio e GPU: 2 parametri da tenere d’occhio!

Naturalmente questa differenza di prezzo è dovuta ad una variegata serie di fattori (nuove versioni dei componenti, aumentati costi nelle filiere di produzione, logistica, ecc.) ma quello che appare essere in decisa crescita e può essere una spiegazione di questa marcata differenza e anche della cascata di nuovi modelli in vendita sul Web sono le nuove GPU o schede grafiche.

Fino a pochi anni fa, le GPU venivano impiegate prevalentemente per il rendering di immagini, animazioni e video. Oggi, grazie alle loro elevate prestazioni per l’addestramento e l’inferenza dell’AI, le GPU sono diventate un elemento chiave anche nei Notebook consumer. Questa evoluzione tecnologica ha aperto nuove possibilità e stimolato la produzione di modelli più avanzati.

L’interesse dei consumatori ad utilizzare\sperimentare l’AI sui propri Notebook ha stimolato la produzione e la commercializzazione di nuove GPU adatte a questo scopo e questo fenomeno si sta sempre di più rivelando come un vero game changer dell’intero segmento.

Cosa è accaduto a livello di Brand?

Intel, fino a pochi mesi fa leader incontrastato nei Notebook non solo per quanto riguarda le CPU, ma anche delle GPU, è stato praticamente raggiunto da NVIDIA. I nuovi modelli apparsi sul mercato Web italiano da luglio 2024 hanno per il 39% una GPU Intel e per il 37% una GPU NVIDIA. Percentuali molto diverse da quelle che si registrano nei modelli in vendita lanciati prima di Luglio 2024 (Intel 57%, NVIDIA 24%)

In conclusione, l’analisi QBerg dimostra come il mercato dei Notebook sia in piena trasformazione, spinto dalle nuove tecnologie come le GPU avanzate e dalla crescita dell’interesse per l’AI.

La variazione dei prezzi riflette questi cambiamenti, rendendo ancora più cruciale per brand e consumatori monitorare da vicino l’evoluzione del mercato.