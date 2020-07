Quando il mare incontra la bontà dei cereali

La Cesare Regnoli & Figlio da oltre 150 anni sceglie solo le migliori materie prime per lavorarle e ricettarle nel rispetto della tradizione e garantire ai consumatori un prodotto di qualità superiore.

I prodotti Medusa sono diventati la marca di riferimento nel mercato dei piatti pronti a base pesce sia in Italia che all’estero grazie alla cura straordinaria che l’azienda ripone nella preparazione dell’ampio assortimento di referenze dal taglio gastronomico e dal sapore freschissimo.

Materie prime eccellenti, processi certificati e lunga tradizione sono la ricetta del successo di questa azienda che dal 1861 porta sulle tavole di tutti gli italiani le migliori ricette della tradizione marinara.

Oggi, la cucina di mare Medusa offre una nuovissima linea di insalate di mare già pronte arricchite con una selezione di cereali con alte proprietà nutritive, quali la quinoa, l’orzo, il farro.

Le preferenze del consumatore in campo alimentare si orientano sempre di più verso prodotti che, senza rinunciare al sapore, aiutano a mantenere la salute e a rallentare i processi di invecchiamento. Meglio se ad alto contenuto di servizio. Queste preferenze tendono a privilegiare il consumo di vegetali e pesce.

Il consumatore dichiara di acquistare questi prodotti quando “non ha voglia di cucinare oppure ha poco tempo” (servizio) ma anche quando “vuole mangiare qualcosa di buono o sano/leggero” (gusto e salute) - Fonte: Indagine Nielsen Consumer, 1.000 rispondenti user di piatti pronti.

La Cesare Regnoli & Figlio sta rispondendo efficacemente a questi bisogni attraverso lo sviluppo di prodotti che incorporano le risposte ad esigenze sempre più sentite di naturalità (ingredienti semplici), sicurezza alimentare (materia prima di origine controllata, processi produttivi certificati) e salute (ingredienti in grado di portare benefici alla salute grazie alle loro proprietà naturali). Si tratta di piatti pronti completi e nutrizionalmente bilanciati che godono il vantaggio di una shelf life maggiore rispetto a prodotti non acidificati.

Le insalate di mare & cereali Medusa sono confezionate in pratiche monoporzioni da 180 g per un pasto pratico, sano e leggero, anche “on the go”. Ideali come pausa pranzo al lavoro o in relax ma anche come salva cena in casa.

Quattro le novità:

Cous cous ai frutti di mare

Cereali ai frutti di mare

Riso venere ai frutti di mare

Insalata di riso, quinoa e tonno

Il prezzo al pubblico consigliato è di 2,99€.