Quanticlo: la crescita dell’eCommerce di calzature

Il 2021 per Quanticlo si è chiuso con un fatturato di 5 milioni di euro. L'eCommerce di calzature, nato da un’idea di Malvina Podestà e Francesco Pata, conta oggi oltre un milione di follower su Instagram ed è attivo in 67 Paesi. Lo scorso anno ha totalizzato la vendita di 203 mila scarpe vendute con spedizioni express in 24 ore dalla data dell'ordine.

Inizialmente Quanticlo puntava su modelli difficili da reperire in Italia, guidati dalle tendenze del mercato inglese, uno stile non convenzionale, una nicchia, che diventerà il trampolino di lancio per il successo di oggi. L’headquarter è a Sarzana, in provincia di La Spezia.

Le dichiarazioni

“La nostra missione è sempre stata quella di proporre calzature fashion, a prezzi mini ma con un servizio eccellente e attenzione verso i clienti -evidenzia Malvina Podestà-. Il nostro spirito internazionale ci ha messo in contatto sin da subito con tantissime influencer e content creator di tutto il mondo, dalle emergenti e con poche decine di follower a

quelle più conosciute e famose. Uno dei nostri punti di forza è stato quello di essere cresciuti insieme a molte influencer e di aver creduto nel lavoro sui social quando in pochi ci avrebbero scommesso. La nostra mission oggi continua ad essere quella di proporre novità, freschezza e fashion alla portata di tutti e di essere una realtà dove tutti possono riconoscersi, trovare scarpe adatte a ogni occasione e stile ma anche intrattenimento e messaggi positivi.”

“Non sappiamo per certo cosa ci sarà nel futuro di Quanticlo, il mondo dell’eCommerce e dei social viaggiano più veloci della luce -aggiunge Francesco Pata-. Quello che sappiamo è che ci sono tantissimi progetti e idee in cantiere. Non ci sentiamo mai arrivati e appena raggiunto un traguardo stiamo già guardando al prossimo, con l'ambizione e lo spirito critico che ci contraddistinguono”.