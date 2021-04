Quattro domande da porre quando si sceglie un partner di Supply Chain

Il mercato sta cambiando e sta sperimentando le crescenti difficoltà a operare in un mondo dominato dall'e-commerce e dalla domanda in continua crescita da parte dei clienti. L'efficienza diventa sempre più importante per la vostra profittabilità, mentre i clienti richiedono innanzitutto sostenibilità e qualità.

Quando occorre gestire un sistema complesso che coinvolge molti soggetti, non è sempre facile farlo bene. Ecco perché è fondamentale lavorare con un'azienda che capisca le vostre sfide e sia in grado di fornire soluzioni su misura per superarle. In questo articolo esaminiamo quattro domande che dovreste porre quando selezionate un partner per la Supply Chain e perché Tosca è quello giusto per voi.

Il vostro partner di Supply Chain offre il giusto portafoglio di prodotti e servizi?

Tosca, leader globale nelle soluzioni di imballaggio riutilizzabili, offre 48 diverse configurazioni di cassette, comprese diverse opzioni di chiusura e colore, per diversi settori della filiera alimentare. Oltre al nostro ampio portafoglio di cassette, offriamo anche sei diverse linee di prodotti che includono espositori per la vendita al dettaglio, carrelli dolly, ceste, contenitori per merci sfuse e pallet. Questo robusto portafoglio ci mette in grado di offrire una soluzione di imballaggio che può essere acquistata o utilizzata in pooling per soddisfare qualsiasi esigenza, che si tratti di un fornitore locale o di un rivenditore globale.

Il vostro partner di Supply Chain opera con una mentalità orientata alle soluzioni?

La scalabilità finanziaria di Tosca, aggiunta alla nostra produzione interna, ci consente di essere agili sul mercato e reattivi alle richieste della vostra filiera. L'impareggiabile flessibilità delle nostre risorse di ricerca e sviluppo ci consente di progettare soluzioni ideali per l’intera vostra Supply Chain. Recentemente, il nostro innovativo team di produzione ha introdotto sul mercato diverse nuove soluzioni, in categorie come gli acquisti consegnati a domicilio, la consegna di prodotti freschi di gastronomia e i pallet riutilizzabili con funzionalità IoT.

Il vostro partner di Supply Chain può trovarsi lì dove avete bisogno che sia?

Tosca gestisce oltre 55 siti di lavaggio e nove uffici globali nel Nord America e in Europa, offrendo i propri servizi su più di 500 milioni di risorse. La nostra copertura del settore senza eguali vi offre maggiore velocità e disponibilità, mentre i nostri rigorosi standard di lavaggio e di sicurezza alimentare vi forniscono garanzie.

Il vostro partner di Supply Chain crescerà con voi?

Tosca è di proprietà di una grande società di private equity che ci dà la capacità di crescere e di introdurre rapidamente sul mercato soluzioni nuove ed estese. L'azienda rappresenta ora oltre 100 anni di esperienza combinata nella gestione di filiere di grandi dimensioni in tutto il mondo, servendo numerosi settori e operando con milioni di risorse in pool, a supporto dell'intera Supply Chain, dal primo all'ultimo miglio.

Perché Tosca è l'unico partner a cui rivolgersi

Comprendere le sfide uniche della filiera e fornire soluzioni per creare filiere più efficienti, è ciò che Tosca fa da oltre 100 anni. Tosca ha acquisito Polymer Logistics nel dicembre 2019 e Contraload nell'agosto 2020, unendo tre fra i principali attori nel campo della filiera alimentare globale in un partner più solido. Insieme come unico marchio, Tosca è pronta a servire i clienti con un servizio di alto livello, un portafoglio prodotti più robusto, una rete in espansione e distribuita su scala globale, risorse agili e innovative di ricerca e sviluppo e di produzione. Le nostre tipologie di prodotti sono progettate per essere singolarmente efficaci e insieme imbattibili. Scegliete Tosca come partner di Supply Chain e otterrete efficienza, produttività e crescita.

Per maggiori informazioni:

https://bit.ly/3fZQ1JK