QUICK&MORE: fiera per l’homeware, il giftware e il settore festivity

Dal 23 al 26 gennaio 2025 in fieramilano torna la seconda edizione dell’evento b2b dedicato all’Homeware, al Giftware e gli articoli per le festività

QUICK&MORE, Home Supply Exhibition torna in fieramilano dal 23 al 26 gennaio 2025 con la sua proposta di prodotti per Homeware, Giftware e articoli per le festività, dedicata in modo specifico agli operatori della gdo di medie e grandi dimensioni.

Dopo il buon riscontro della prima edizione, il format realizzato da Fiera Milano si conferma un’interessante piazza di incontro tra importatori, grossisti e produttori che garantiscono vastità di gamma, approvvigionamenti rapidi, logistica efficace, tempistiche ridotte di consegna e il mondo del retail generalista. L’offerta della manifestazione comprende, infatti, produzione in serie, grandi quantitativi, prodotti alto vendenti a prezzi competitivi, novità stagionali, oggetti di importazione per i settori articoli per la casa, mondo della regalistica, oggettistica per le festività.

La formula vivace e dinamica di QUICK&MORE incontra così la richiesta degli operatori grazie anche alla sua precisa collocazione temporale: il momento dell’inizio dell’anno è infatti il più idoneo per cercare nuovi stimoli e nuove occasioni per arricchire e ampliare il proprio assortimento.

L’evento si svolge inoltre in contemporaneità con Milano HOME, l’appuntamento di Fiera Milano dedicato al settore casa per i negozi indipendenti e gli interior designer in cerca di oggetti e complemento d’arredo originali, innovativi, e in parziale contemporaneità con PTE, Promotion Trade Exhibition, dedicato a oggettistica pubblicitaria, regalistica, tessile promozionale e tecnologie per la personalizzazione (22-24 gennaio), mettendo così a disposizione degli operatori una occasione in più per scoprire articoli interessanti e nuove opportunità di business.

Prossimi appuntamenti in fieramilano (Rho):

Quick&More - 23 al 26 gennaio -2025 - quickandmoreexhibition.it

Milano Home- 23 al 26 gennaio 2025 - milanohome.fieramilano.it

PTE- 22 al 24 gennaio 2025 promotiontradeexhibition.it/