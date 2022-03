Quotidiana amplia l’offerta e introduce il pane

Nelle edicole Quotidiana, raccontate in questo articolo, è stato introdotto il pane, grazie alla collaborazione con Busket, una realtà selezionata che diffonde pane buono e naturale per i consumatori attenti al benessere e alla sostenibilità. Le nuove referenze sono acquistabili quotidianamente e saranno in una prima fase inserite nelle edicole milanesi di via Losanna e Piazza del Tricolore e gradualmente saranno disponibili in tutte le altre edicole del network Quotidiana.

La start up Busket seleziona i fornai e procura loro farine naturali di grani antichi italiani, non raffinate, molite a pietra e ricche di fibre, sali minerali e vitamine. Il pane è lievitato naturalmente con lievito madre, povero di glutine e molto più digeribile.

Le dichiarazioni

“ Questa iniziativa dà ulteriore valore al grande impegno di Quotidiana sul tema della sostenibilità ambientale e sociale. Il pane viene consegnato presso le edicole con i mezzi elettrici ed è sfornato fresco ogni mattina dai panettieri di quartiere. La definizione di questa partnership con Busket permette ai cittadini di acquistare un prodotto di prima necessità, quale il pane, nell’edicola di più vicina assicurandone qualità e provenienza ” dichiara Quotidiana.

“La collaborazione con Quotidiana ci permette di promuovere e diffondere valori come l'economia di prossimità, la sostenibilità e di esaltare il lavoro dei Mastri Fornai più veraci della città” dichiara Busket.