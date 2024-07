Raccolta di 2 manifestazioni di interesse per cessione azienda operante nel settore del commercio alimentare gdo

La durata è di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

LOTTO 1: Prezzo base € 28.582.400,00. La raccolta delle manifestazioni di interesse riguarda la cessione d’azienda operante nel settore del commercio alimentare GDO (Grande Distribuzione Organizzata).

Nello specifico, il ramo d’azienda consiste nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non, svolta in 39 punti vendita dislocati nella provincia di Messina.

LOTTO 2: Prezzo base € 1.031.811,14. La raccolta delle manifestazioni di interesse riguarda la cessione d’azienda operante nel settore del commercio alimentare GDO (Grande Distribuzione Organizzata).

Il ramo d’azienda consiste nello specifico nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non, svolta nei punti vendita di: Capo D’Orlando (Me) e Patti (Me);

Per la modalità di formulazione dell’offerta e per avere maggiori informazioni consultare il sito www.gobidreal.it – info@gobidreal.it 02.86882269