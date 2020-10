Raviolificio Scoiattolo amplia la gamma Sfizi di Gusto

Due novità entrano a far parte della linea di prodotti realizzata da Raviolificio Scoiattolo: i Raviolini al Vitello, con 100% carne di vitello, e i Raviolini ai Formaggi Italiani, con ripieno di Taleggio dop, mozzarella e ricotta, che vanno ad ampliare la linea Sfizi di Gusto.

Entrambi i prodotti sono stati proposti in piccolo formato, si caratterizzano per la sfoglia rustica, realizzata con 100% grano duro italiano e uova fresche italiane allevate a terra, ideali rispettivamente per i mesi autunnali e invernali, da cucinare in acqua bollente in 3 minuti.

Nel rispetto dell'ambiente, il packaging è realizzato in plastica riciclata al 70%, con etichette prodotte in carta riciclata al 100%. Questa scelta rientra nel più ampio progetto di sostenibilità ambientale sposato dall'azienda e denominato In modo trasparente che coinvolge tutto il processo di produzione della pasta Scoiattolo: dalla scelta delle materie prime fino al packaging, per garantire trasparenza della filiera e delle scelte produttive.

Su ogni confezione è distinguibile una grande “finestra” ampliata nel restyling messo a punto a settembre 2020, con cui l'azienda invita i consumatori a iniziare un viaggio alla scoperta delle caratteristiche distintive della sua pasta fresca.