Realco (D.IT): il nuovo look dello store Sigma di Imola

Cambia immagine il punto di vendita Sigma inaugurato a Imola da Manzini&Co, realtà distributiva del gruppo Realco, socio di D.IT-Distribuzione Italiana, attiva in Emilia Romagna e Marche con una rete di 113 strutture. Il locale, situato in via Di Vittorio 70, si sviluppa su un'area di 2.000 mq e conta un assortimento di oltre 10.000 referenze.

“Per il rilancio del nostro storico punto di vendita di Imola -afferma Donatella Prampolini, presidente di D.IT e di Realco- abbiamo puntato, anche in considerazione del panorama distributivo locale, sull’eccellenza dell’assortimento, a cominciare dai freschi e freschissimi, e la distintività del layout. Non intendiamo, quindi, entrare nella bagarre dei prezzi, anche se naturalmente abbiamo previsto un’offerta di prodotti entry level, gestita con oculatezza a scaffale”.

Le caratteristiche del punto di vendita

I banchi dei freschi di ortofrutta, pescheria, gastronomia, panetteria, macelleria sono stati realizzati su misura da specialisti artigiani per sfruttare al meglio gli spazi e rendere l’ambiente un luogo comodo e piacevole. È stata ristrutturata anche l'enoteca dotata di porte automatiche, a temperatura e umidità controllata. Lo spazio ospita, a rotazione, una selezione di un centinaio di etichette di pregio sia del territorio, nell’ottica di valorizzare i localismi, sia di altre zone vocate. All’interno di quest’area è stato predisposto uno spazio riservato alla degustazione, dove ogni settimana lo staff sceglie un bianco e un rosso serviti in abbinamento ad un tagliere di salumi e formaggi proposti al prezzo di vendita del supermercato. Nell'ottica di una logica di rispetto dell'ambiente, l’illuminazione è a basso consumo e regolata a seconda delle esigenze di ogni singolo reparto. Il team di lavoro è formato da una cinquantina di addetti mentre in barriera casse sono attive sette postazioni tradizionali e quattro casse self.