Sigusta Sigma, il nuovo format di Consorzio Europa (D.IT)

Consorzio Europa (socio di D.IT-Distribuzione Italiana) continua a svilupparsi puntando alla prossimità, e lancia il format Sigusta Sigma con un primo punto di vendita (190 mq) realizzato a Milano in via Paolo Giovio 24. La società da sempre si concentra sulle superfici di dimensione intorno ai 400 mq, che rappresentano il 60% della rete.

Il punto di vendita

Lo store, sviluppato da Allways, società specializzata in retail design e comunicazione instore, propone un assortimento di 3.500 referenze (di cui il 20% mdd: 15% mainstream e 5% linee speciali) e comprende un'area ristoro con un'offerta per le varie occasioni di consumo e di acquisto: colazione, pranzo o aperitivo da consumare in loco o take away.

A breve sarà realizzata anche un'area ristoro esterna ed entrambe saranno dotate di wifi. Tutti i reparti sono a libero servizio. Il negozio, aperto dal lunedì al sabato e domenica mattina, effettuerà consegne a domicilio.

“Consapevoli dell’importanza e della necessità di fare innovazione per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori -afferma Oreste Santini, presidente di Consorzio Europa- abbiamo analizzato con Kiki Lab il contesto, la concorrenza, i trend di consumo. Ne è scaturito un nuovo retail concept, sviluppato e declinato nel layout di via Giovio. L'importante tratto distintivo del nuovo concept, infatti, è la sua declinabilità a seconda dei diversi contesti di mercato in cui si inserisce: un plus che ha già destato l’interesse di diversi soci di Consorzio Europa".