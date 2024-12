Sistemi SPI AHT: la nuova frontiera della refrigerazione commerciale efficiente e sostenibile

Scopri i sistemi SPI (waterloop) di AHT: refrigerazione commerciale con R290, efficienza energetica, costi ridotti e sostenibilità nel rispetto delle normative

AHT sta rivoluzionando il settore della refrigerazione commerciale consentendo un concreto risparmio di energia. Gli innovativi sistemi SPI di AHT, infatti, ridefiniscono gli standard di efficienza, sostenibilità e performance nel settore della refrigerazione commerciale.

Efficienza energetica e sostenibilità ambientale con refrigeranti naturali

I sistemi SPI (waterloop) di AHT sono la soluzione per entrare nel futuro della refrigerazione commerciale avendo la garanzia di:

Efficienza senza pari : sistemi smart e scalabili che ottimizzano i consumi energetici, riducendo i costi e l'impatto ambientale;

: sistemi smart e scalabili che ottimizzano i consumi energetici, riducendo i costi e l'impatto ambientale; Sostenibilità concreta : una tecnologia che minimizza le emissioni di gas serra, per una lotta concreta al cambiamento climatico;

: una tecnologia che minimizza le emissioni di gas serra, per una lotta concreta al cambiamento climatico; Gestione del freddo ottimale: controllo preciso di temperatura e rumore, garantendo la conservazione perfetta degli alimenti e un ambiente confortevole per clienti e dipendenti.

Il sistema SPI funziona con circuito d'acqua/glicole e refrigeranti R290. Grazie all'intera gamma di prodotti, AHT è in grado di realizzare installazioni complete, comprese celle frigorifere, climatizzazione e raffreddamento/congelamento dei prodotti.

Controllo del freddo e comfort operativo nei punti vendita

Il gas R290 (propano) viene utilizzato come refrigerante principale all'interno delle unità di refrigerazione e congelamento. Come refrigerante del sistema viene invece sfruttata una miscela di acqua e glicole. Con un GWP (Global Warming Potential) di soli 0,02*, il refrigerante naturale R290 non è solo sostenibile, ma anche più efficiente di altri refrigeranti grazie alle sue eccellenti proprietà termodinamiche.

Quando si utilizza acqua/glicole come refrigerante, la stazione di pompaggio diventa il fulcro della distribuzione verso le unità di raffreddamento e congelamento. Rispetto ai comuni sistemi di raffreddamento, il sistema SPI non richiede una sala macchine aggiuntiva, poiché le unità possono essere posizionate all'esterno dell'edificio.

Modularità, scalabilità e integrazione negli spazi refrigerati

Vantaggi imbattibili:

Costi energetici ridotti fino al 40% rispetto ad altri sistemi;

Emissioni di CO2 inferiori rispetto ai sistemi tradizionali;

Sistema facilmente implementabile per rispondere a necessità crescenti di spazi refrigerati.

I sistemi SPI di AHT uniscono una tecnologia consolidata all'impiego di refrigeranti naturali, garantendo piena conformità alle attuali e future regolamentazioni F-GAS. La tecnologia rende il sistema adatto a ogni zona climatica (+42°C <-> -23°C), assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni estreme.

La modularità del sistema consente di riposizionare i banchi refrigerati secondo le necessità specifiche del punto vendita, offrendo la massima flessibilità operativa.

Recupero di calore: una risorsa aggiuntiva per il riscaldamento

L’opzione di recupero di calore rappresenta una soluzione di efficientamento che sfrutta il calore di scarto per sostenere il circuito di riscaldamento. Il calore, trasportato dalla stazione di pompaggio, può essere immagazzinato o utilizzato per l'acqua calda. Una pompa di calore aggiuntiva si attiva ogni qualvolta il sistema di controllo richieda un apporto termico ulteriore.

Adattabilità climatica: prestazioni ottimali in ogni condizione

La versatilità della tecnologia SPI consente di operare in modo efficiente in qualsiasi zona climatica, preservando la qualità dei prodotti e garantendo comfort a clienti e dipendenti. Questa adattabilità rende i sistemi SPI di AHT la scelta ideale per ogni contesto retail, assicurando una refrigerazione commerciale sempre all’avanguardia.

Visita il sito di AHT e scopri come AHT può supportare le esigenze di refrigerazione del tuo punto vendita.