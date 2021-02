Refrigerazione: le soluzioni eco-friendly di AHT Italia al servizio della Gdo

Il food retail e le sue complesse esigenze hanno in AHT Italia l’interlocutore di riferimento capace di individuare le giuste soluzioni nell’ambito della refrigerazione per i punti di vendita, dalla piccola realtà famigliare alla grande insegna della gdo.

Il gruppo austriaco, che ha alle spalle 30 anni di esperienza nel settore, è ben conosciuto anche nel nostro Paese, grazie alla professionalità dei suoi collaboratori e all’eccellenza della gamma dei prodotti. La sua attività è oggi ancor più rilevante, in quanto la società è, dal 2019, entrata a far parte del Gruppo Daikin.

Inoltre, proprio in AHT Italia il Gruppo Daikin ha deciso di concentrare le proprie attività di vendita per la refrigerazione commerciale per il mercato italiano (escluso Transport Refrigeration).

“Questo ci consente - spiega Andreas Glaeser, direttore generale (nella foto) - di lavorare in sinergia con i clienti non solo per le questioni commerciali o distributive, ma anche per quelle consulenziali e di post vendita, inglobando nel nostro servizio il personale vendite proveniente dalla Daikin A/C Italia, Zanotti e dalla stessa AHT Italia

Un team coeso ed eterogeneo, per un impegno che ha radici profonde, che nascono dalla qualità dei prodotti abbinata all'innovazione e all’attenzione costanti nei confronti della sostenibilità e del risparmio energetico”.

Eco-friendly per scelta

Proprio il tema dell’ecosostenibilità è molto caro ad AHT Italia, e non solo in riferimento alle numerose certificazioni ambientali che l’azienda possiede.

“Ci definiamo - completa Glaeser - una realtà eco-friendly e siamo felici di poter adottare anche internamente, dei comportamenti virtuosi, sicuri che un aiuto concreto nei confronti della salute del pianeta debba provenire a partire dalle azioni del singolo”.

Per maggiori informazioni: https://www.aht.at/en/