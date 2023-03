Reputazione online: quanto è importante e come migliorarla

Qualsiasi commerciante sa che la concorrenza è sempre più spietata ed è quindi necessario ricorrere a una serie di specifici strumenti per attrarre e fidelizzare i clienti

Izicap Loyalty è uno strumento di CRM che aiuta le piccole e medie imprese a fare breccia nel cuore dei potenziali clienti, raggiungendoli su più fronti in modo che non si rivolgano ad altri brand.

Numerosi sono gli ambiti di intervento di tale sistema, partendo dalla newsletter per finire al potenziamento dei canali social.

Vediamo qui nel dettaglio come Izicap permette di migliorare la reputazione di un'azienda sul web, poiché avere un feedback positivo permette all'acquirente di fare una scelta più sicura e automatica.

Come migliorare la propria reputazione online con Izicap

Inviare inviti per lasciare una recensione

Solitamente, se si ricerca un prodotto o un servizio, la prima cosa che viene in mente è quella di leggere le recensioni ricevute.

Il portale più ampio e affidabile in tal senso è certamente Google, pertanto per convincere potenziali clienti a optare per il proprio servizio è opportuno curare questo aspetto. Talvolta il cliente finale, nonostante sia soddisfatto della merce ricevuta, è tendenzialmente pigro a lasciare una recensione positiva rispetto a una negativa.

Proprio per questo motivo Izicap punta a stimolarlo e incentivarlo, mandando degli inviti affinché possa lasciare la sua opinione su Google, magari in cambio di un codice sconto. Si tratta di un modo per fidelizzare maggiormente l'acquirente e soprattutto per allargare sempre di più il proprio target, creando un bacino di recensioni positive che convincono coloro che ancora non conoscono il brand o sono indecisi sul prodotto da prendere.

Suggerire le proprie pagine social

I social sono al giorno d'oggi uno strumento molto potente, non solo per attrarre un target di clientela giovane, ma anche per conquistare altri tipi di acquirenti.

In base al tipo di social, sarà infatti necessario usare un tono e uno stile differente, parlando il linguaggio specifico degli utenti.

Facebook, ad esempio, è più didascalico e richiede post divertenti ma allo stesso tempo esplicativi di un prodotto.

Instagram, invece, punta più su una cura estetica del proprio profilo tramite immagini, video e reel, pertanto saper costruire un contenuto di questo genere assicura un alto numero di visualizzazioni.

Izicap invita quindi i clienti a cliccare sulle pagine dell'azienda, presentandola nella maniera migliore e facendo un invio capillare a tutti coloro che sono presenti nel database.

Usare correttamente la newsletter

La newsletter è ancora un ottimo modo per farsi conoscere da parte delle aziende e migliorare la propria reputazione. Tuttavia, questa deve essere gestita in maniera corretta e consapevole, pubblicizzando contenuti interessanti e cercando di attrarre l'acquirente con soluzioni ad hoc per le sue esigenze.

Se in passato si tendeva a inviare la stessa newsletter a tutti gli acquirenti presenti nel database, con Izicap Loyalty è possibile fare una valutazione in base ai loro comportamenti d’acquisto come la frequenza, la spesa media o il totale speso, così da indirizzare comunicazioni che possono fare al caso del cliente. Se infatti si inviano contenuti poco accattivanti e di massa, il rischio è che il cliente si irriti e li cestini in automatico, senza valutare le proposte che invece potrebbero essere realmente interessanti.

Un modo corretto di gestire la cosa è quello di creare offerte personalizzate, relative ad esempio al compleanno o al raggiungimento di una soglia punti nel piano fedeltà, così da mostrare attenzione nei confronti dei clienti più fedeli.

Invia coupon di sconto in cambio di recensioni positive

Un ottimo modo per incentivare i potenziali acquirenti a recarsi in negozio, conoscere la propria offerta e procedere all’acquisto è quello di offrire dei coupon di sconto. Izicap Loyalty sfrutta proprio questo strumento per fidelizzare il cliente e per lavorare sulla reputazione. Infatti, il coupon può essere inviato in cambio di E-reputation boosters, così da ricevere recensioni positive e far accrescere la propria popolarità su Google, balzando alle prime posizioni per quanto concerne la ricerca.