ReStore arriva in Albania con Conad

La spesa online sbarca in Albania negli store della rete Conad grazie a un accordo con ReStore che, in questo modo, debutto a livello internazionale

Una nuova piattaforma di spesa online è stata attivata in Albania grazie alla collaborazione tra ReStore e Conad operativa con le consegne a domicilio in tutta Tirana. L'azienda, guidata da Barbara Labate, ha sviluppato un sito multilingue (Italiano, Inglese e Albanese) introducendo anche la gestione multi-valuta poiché tutte le transazioni avverranno in Lek.

"Per il team è stato un banco di prova importante. Ringraziamo quindi il nostro partner che ci ha dato fiducia, e consideriamo quindi questo come un primo banco di prova per future espansioni” dichiara Barbara Labate, Ceo di ReStore.

La piattaforma

La spesa minima richiesta è di 3.000 Lek (che corrispondono a circa 30 euro) e tutti gli utenti hanno diritto alla consegna gratuita quando effettuano la prima spesa on line. Successivamente, il costo di consegna ammonta a 200 Lek (1,77 euro circa), ma con una spesa di oltre 5000 Lek (50,97 euro) si ha diritto alla consegna gratuita. La nuova piattaforma di spesa on line predisposta per Conad Albania, prevede alcune fasce orarie per la consegna a domicilio (il giorno stesso dell’acquisto e fino ai due giorni successivi): 8-10; 10-12; 13-15; 15-17; 17-19.

I clienti possono anche acquistare un abbonamento per le spese di delivery. Attualmente sono previste tre possibilità: abbonamento mensile a 500 Lek; abbonamento trimestrale a 1.200 Lek; abbonamento semestrale a 2.000 Lek.

“La piattaforma eCommerce di ReStore, rinomata per la sua innovatività e facilità d'uso, rappresenta un passo avanti significativo per la nostra azienda. Il sito multilingue, in particolare, permetterà di offrire un'esperienza di acquisto più semplice e intuitiva ai nostri clienti, attraverso l’acquisto in una lingua a loro familiare” afferma Alessandro Rosa, direttore generale e Ceo Conad Albania.