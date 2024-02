Just Eat e ReStore stringono una partnership tecnologica ma anche commerciale: Just Eat esplorerà il canale il grocery, in grande crescita

La partnership fra Just Eat e ReStore punta a sviluppare all’interno della piattaforma Just Eat il servizio di consegna a domicilio per i supermercati. ReStore gestirà, per conto dei propri clienti retailer, i flussi, le immagini, gli aggiornamenti e tutte le attività tecnologiche connesse. Una volta processato l’ordine, la consegna a domicilio potrà essere fatta direttamente da Just Eat, dai servizi di logistica erogati da ReStore o a cura dei singoli retailer.

“Supporteremo Just Eat nello sviluppo del servizio di consegna a domicilio che coinvolge i supermercati, con un ruolo da facilitatore tecnologico e per l’integrazione con i retailer che sono già nostri clienti -commenta Barbara Labate, ceo di ReStore-. Diamo, quindi, ai supermercati che utilizzano le piattaforme realizzate da ReStore per il servizio di spesa online, la possibilità di accedere al marketplace di Just Eat”.

La consegna a domicilio da parte dei supermercati sarà attiva su tutto il territorio nazionale dove è presente il servizio di Just Eat che copre 70 città italiane, incluse le 44 dove ha il proprio modello di consegna con ciclofattorini dipendenti.

“La collaborazione con ReStore ci permette di esplorare un nuovo segmento di mercato, che sta diventando sempre più rilevante: il grocery -commenta Andrea Frascaroli, country sales lead Italy di Just Eat Italia-. Per noi è un passo significativo che ci permette di ampliare la nostra presenza e offrire un'esperienza ancora più completa e di qualità ai nostri clienti. In un mondo in costante evoluzione, crediamo fermamente che la tecnologia svolga un ruolo chiave nel modellare il futuro del settore alimentare e della consegna a domicilio. La sinergia con ReStore porterà a una gamma ancora più ampia e variegata di opzioni. Continueremo a investire in innovazioni tecnologiche e a stringere partnership strategiche per rimanere al passo con le richieste del mercato e per offrire ai nostri utenti un'esperienza sempre all’avanguardia”.