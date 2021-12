Retail e cartoleria: canale più moderno e più integrato

Quali gli obiettivi futuri?



Prima di tutto estendere la base dei nostri associati e aumentare la loro partecipazione alle attività dell’associazione. Tra i progetti più importanti c’è la detassazione delle spese scolastiche per sostenere le famiglie con figli che vanno a scuola. E poi stiamo lavorando per rendere più moderne le cartolerie, diversificando le loro attività: la nostra idea è avere negozi sempre più multiservizio. Alla tradizionale cartoleria si devono aggiungere molti altri servizi, come la stampa, la scansione dei documenti, le fotocopie, l’invio e la ricezione di email. Ma non solo, penso alle cartolerie come punti di ritiro per i pacchi, la corrispondenza e le raccomandate, per pagare le utenze e trasferire denaro, e ancora luoghi per richiedere documenti anagrafici e magari accedere alla visura catastale. Abbiamo avviato esperimenti per proporre device elettronici ricondizionati come smartphone e notebook. La cartoleria si deve trasformare in un punto di attrazione per il territorio.