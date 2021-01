Retail e GDO: ricerca Repower-Sole 24Ore sugli scenari post-Covid per il settore

SCARICA IL FOCUS

Cresce il food, scende il settore non alimentare mentre la tecnologia si conferma il driver fondamentale per la tenuta del settore in questo anno di pandemia: sono queste le principali evidenze sul settore Retail e GDO analizzate da “PMI, la ripresa post Covid in 8 focus”, analisi de Il Sole 24Ore e Infodata, il progetto di datajournalism del Sole 24 Ore per Repower, Gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile.

Il Report indaga 8 settori chiave del nostro tessuto imprenditoriale attraverso altrettanti focus dettagliati. Tra i comparti analizzati, anche il settore Retail e GDO, a cui viene dedicato un Focus specifico con analisi, dati e un set di consigli concreti per le aziende, su cui far leva per rafforzare il proprio business.

Il settore Retail/GDO analizzato dal Report comprende circa 141.000 imprese appartenenti alla GDO e alla parte terminale della filiera automotive. Tra il 2010 e il 2018, il settore della GDO ha visto in forte crescita i supermercati, i discount e la grande distribuzione specializzata, con un’impennata del commercio elettronico.

Nei mesi iniziali della pandemia, marzo e aprile 2020, il Report evidenzia una crescita della distribuzione del settore food (+6,9% per la GDO), mentre il settore non alimentare ha visto più che dimezzare il valore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con una crescita del 27% del commercio elettronico. Per l’automotive, si conferma il forte aumento nelle vendite di auto elettriche e ibride, segno di una sempre maggiore attenzione degli italiani per la mobilità sostenibile.

Il Report evidenzia come l’anno sarà segnato dall’impatto della crisi sull’economia: la riduzione del potere d’acquisto degli italiani e la crisi delle imprese potrebbe comportare un ulteriore calo dei consumi, aggravato, per il settore GDO e soprattutto per i centri commerciali, anche dalla diversa gestione della socialità. La crisi economica impone una revisione delle scelte d’acquisto, nei tempi, modalità e preferenze, con una forte attenzione ai prezzi.

I driver per la ripresa? Secondo l’analisi di Repower-Il Sole 24 Ore, sarà necessario concentrarsi ancora sulla sicurezza del cliente, offrire possibilità di pagamento dilazionate o condizioni vantaggiose per incentivare gli acquisti, favorire il delivery e il commercio elettronico. La tecnologia sarà un fattore chiave per il settore: termoscanner, pagamenti elettronici, booking che regolano gli accessi tramite app potranno rendere più sicura e piacevole l’esperienza di acquisto l’esperienza dei consumatori nei punti vendita.

Per approfondire, è possibile scaricare il focus Retail e GDO di Repower-Il Sole 24Ore.

