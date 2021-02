Retail e reputazione online: Leroy Merlin prima nella classifica Partoo

Partoo, azienda attiva nello sviluppo della visibilità e della reputazione online, in particolare per il mondo retail, ha analizzato la situazione in tal senso dei 26 player che fanno parte del suo network. Il barometro è stato condotto su un totale di 3.600 punti di vendita italiani per un totale di 1.408.917 recensioni su Google My Business durante il 2020. Ad essere considerati sono stati criteri come il numero di recensioni, il tasso di risposta a quelle testuali e la valutazione media nazionale.

Al vertice per la migliore reputazione online si posiziona Leroy Merlin (91 pt), seguita da Bricocenter (86 pt), mentre la medaglia di bronzo va al gruppo di supermercati Megamark (81 pt). In classifica troviamo poi BigMat al 4° posto (75 pt) e Metro al 5° posto (75 pt), seguita da Dimar S.p.a al (70 pt) e da Kfc con 69 punti.

Guardando alle insegne che ricevono più recensioni per punto di vendita, il ranking è Leroy Merlin, Bricoman e Bricocenter. Leroy Merlin riceve in media 3.531 recensioni per punto di vendita, Bricoman 3.403 e Bricocenter 1.320. Passando invece a “il podio delle aziende con le migliori recensioni in termini assoluti di voto”, al primo posto troviamo BigMat con un voto medio di 4,5/5, al secondo gradino Bricoman con un voto medio di 4,2/5 e in terza posizione Alí Supermercati con il voto di 4,2 su 5.

Per le risposte più veloci, infine, il podio è formato da Megamark, che risponde al 99% delle recensioni in 3 giorni, di nuovo Leroy Merlin che risponde al 99% delle recensioni in 6 giorni e infine Metro, con un tasso di risposta del 98% nelle prime 24 ore.