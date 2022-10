L'ultimo report di AutoStore illustra quanto sia basso il tasso di fidelizzazione oggi nella vendita al dettaglio, fa infatti riflettere il fatto che ci sia meno del 10% di possibilità che i clienti si considerino fedeli e pensare di affidarsi esclusivamente a un eccellente servizio clienti non è sufficiente.

Allo stato attuale, quando si tratta di consegne, c’è del lavoro da fare. Attraverso i miglioramenti dei servizi, i rivenditori online possono aumentare la probabilità di fedeltà del cliente del 7%. I miglioramenti nel punto vendita possono aumentare la probabilità di fedeltà del cliente del 14%.

L’automazione del magazzino

Il segreto per avere una maggiore scelta a disposizione dei clienti, sia online sia nel punto vendita, risiede nella possibilità di sfruttare al meglio lo spazio che hai a disposizione. È possibile utilizzare meglio lo spazio grazie a tecnologie come la soluzione di stoccaggio cubico AutoStore.

L’esperienza nel punto vendita

Il negozio fisico sta perdendo popolarità. La cosa certa è che i rivenditori devono ripensare all’esperienza in negozio dei propri clienti e ricordare loro il motivo per cui lo shopping di persona non può morire. Grazie ai miglioramenti, i venditori possono aumentare la probabilità di fedeltà del cliente del 28%.

Attraverso l’automazione del magazzino, i marchi trasformano l’attuale esperienza di vendita al dettaglio, impegnandosi a fornire agli acquirenti un servizio a cui non vorranno rinunciare.

Per migliorare questi risultati e trovare le soluzioni più appropriate, è necessario porsi le domande giuste :

Chi è il cliente fedele?

Cosa vogliono i clienti fedeli?

Quali sono i fattori che portano alla fidelizzazione?

Perché il cliente fedele è importante per la logistica?

Sei pronto ad agire? Inizia a trasformare la tua esperienza di vendita al dettaglio oggi stesso!

Scarica il report