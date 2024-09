Retail turco: partnership tra CarrefourSA e GoWit per la pubblicità

CarrefourSA, attore del retail in Turchia, vuole modificare l’integrazione e monetizzazione degli annunci come retail media in jv con GoWit

CarrefourSA, attore del retail attivo in Turchia, stringe una partnership con GoWit, azienda specializzata nel tech advertising, per cambiare l’integrazione e la monetizzazione degli annunci come retail media.

Chi sono CarrefourSA e GoWit

CarrefourSA è una joint venture nata dal connubio tra Sabanci Holding e Carrefour, che è arrivato nel mercato turco nel 1993. GoWit è un’azienda fondata da Emrah Adsan, Şeref Yarar e Enes Dabanlıoğlu attiva nella pubblicità digitale, con un taglio particolare sul retail media advertising.

Obiettivi della partnership tra CarrefourSA e GoWit

Grazie alla collaborazione CarrefourSA mira a espandere la base clienti, rafforzare la brand awareness e aumentare le vendite grazie alle sue campagne pubblicitarie sulla piattaforma GoWit Rma. “La nostra piattaforma CarrefourSA retail ads -riferisce Nur Sibel Öztürk, direttore crm & data analytics di CarrefourSA- non è solo uno strumento pubblicitario, ma anche un potente strumento di analisi che ci aiuta a comprendere meglio il comportamento dei consumatori”.

Vantaggi della pubblicità retail media

GoWit Rma permette un targeting avanzato della clientela, la personalizzazione mirata degli annunci, l’analisi e reportistica delle campagne e varie altre opzioni pubblicitarie. “Siamo orgogliosi di collaborare con CarrefourSA -dice Emrah Adsan, cofondatore e ceo di GoWit-. La nostra piattaforma offre numerosi vantaggi, tra cui margini di profitto elevati e campagne pubblicitarie altamente mirate”. CarrefourSA e GoWit annunciano in un comunicato che continueranno a innovare nel settore della pubblicità digitale.