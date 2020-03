Retailinprimalinea. Consegne a domicilio per librerie Coop

Sedici librerie Coop in tutta Italia avviano la consegna a domicilio, con la collaborazione di Libri da Asporto, promosso da NW, il progetto con il quale molti editori stanno supportando l’attività delle librerie indipendenti italiane. Ad oggi il progetto vede il coinvolgimento di 56 editori.

La consegna a domicilio con Libri da asporto fa parte della campagna #iorestoacasaeleggo con #libreriecoop. Il contatto con i lettori si tiene anche sul web: sul sito, via Facebook e Instagram, librerie.coop sta offrendo ebook gratuiti, parole, consigli dei librai e degli amici scrittori, idee e momenti di svago, filastrocche per i bambini.

“Dal 12 marzo tutte le librerie sono chiuse e in questi giorni da più parti è stato sottolineato che anche i libri sono un bene fondamentale -spiega la presidente di librerie.coop, Nicoletta Bencivenni -. Siamo felici di potere riavviare in questo modo l’attività delle nostre librerie, per restare vicini alla comunità dei lettori e far fronte alle richieste. Vogliamo offrire a tutti la possibilità di sfogliare e leggere un nuovo libro, di acquistare i volumi necessari agli insegnanti e agli studenti e anche di fare arrivare un regalo ai nostri cari, pur restando a casa”.

Come ordinare

Si potranno scegliere sia i volumi dal catalogo degli editori che aderiscono a Libri da Asporto, sia da tutto il catalogo presente nelle librerie.coop, anche avvalendosi dei consigli dei librai sui canali social di liberie.coop e al telefono. I clienti potranno ordinare sul sito www.librerie.coop.it mandando una mail alla libreria di riferimento per l’ordine, pagando con bonifico o, per i docenti e gli studenti nati nel 2001, anche con il bonus docenti e con 18app.

Le librerie coinvolte

I punti di vendita che aderisocon a questa iniziativa sono in Emilia-Romagna quelle di Bologna (Ambasciatori e Nova), Cesena, Imola e Lugo (Ravenna), in Lombardia la Nautilus di Mantova, in Piemonte a Mondovì (Cuneo), in Veneto quella di San Donà di Piave (Venezia), in Liguria le librerie.coop di Genova Porto Antico e Savona, in Toscana Grosseto e Piombino, nelle Marche quella di Pesaro, nel Lazio la libreria di Guidonia, in Abruzzo per Pescara-Chieti la libreria del Centro d’Abruzzo e a Napoli le librerie.coop di Quarto. Ciascuna libreria sarà il punto di riferimento per la propria città e regione, ma non solo: verranno garantite le consegne in tutta Italia.