Retailinprimalinea. Il piano straordinario del Gruppo Cds

Per garantire la sicurezza nei supermercati, il Gruppo Cds spa, che opera attraverso le sue partecipate Max Market, CDH ed Ica Market con le insegne Il Centesimo, Carrefour Market, Carrefour Express, Zero1 e Max Supermercati, ha predisposto un piano specifico dettato dall'emergenza Covid19. Il gruppo, che garantisce l'apertura di tutti i suoi punti di vendita in Sicilia anche durante le giornate di sabato e domenica, ha previsto piani di business continuity per fronteggiare ogni emergenza e ha attivato le procedure di smart working aziendale. Anche in questo caso sono state predisposte le attività necessarie al contingentamento degli ingressi dei clienti.

Per sostenere quanti non riescono a recarsi instore per fare la spesa, Cds ha deciso di potenziare il servizio di spesa a domicilio, anche attraverso l'apposita app Ciao Spesa, cercando di evadere al meglio le numerose richieste quotidiane.

Cds precisa: “Il lavoro del Gruppo prosegue alacremente, sempre con regolarità ed impegno, nella certezza che con la collaborazione e l’atteggiamento responsabile di tutti, l’emergenza verrà superata”.

L'azienda ha, infine deciso, come si legge in questo articolo, di premiare i suoi collaboratori.