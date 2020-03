Dopo Esselunga e Novacoop , cresce il numero dei retailer che stanno inserendo dei bonus per i propri dipendenti che lavorano nei negozi: sia Unes (compresi alcuni dei propri affiliati) sia Gruppo Arena (Vegé) hanno annunciato l'inserimento di un premio di riconoscimento per i propri dipendenti per lo sforzo di queste settimane.