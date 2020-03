Retailinprimalinea. Le misure speciali di Supermercato24

L’azienda ha avviato una serie di misure, in aggiunta a quelle già attive ordinariamente, per incrementare la sicurezza e la serenità dei propri collaboratori in questo momento di emergenza. Una scelta facilitata dalla collaborazione di aziende partner che hanno accettato di sostenere, con un contributo economico, l’implementazione delle misure per tutelare gli shopper di Supermercato24: Amadori, Campari Group, Essity, Ferrarelle, La Molisana, McCain, Parmalat, Regina, Rigoni di Asiago.

“In questo momento di emergenza, sappiamo di essere d’aiuto alla comunità e a chi è più esposto. Vogliamo tutelare la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte nel nostro servizio, dai clienti agli shopper -dichiara Federico Sargenti, Ceo di Supermercato24-. Voglio ringraziare ancora una volta i nostri shopper per il grandissimo lavoro che stanno svolgendo in questo periodo di emergenza, e i nostri brand partner per la generosità e la disponibilità dimostrata fin da subito nel supportare le misure che abbiamo attivato in queste settimane”.

Le nuove misure di Supermercato24

Le novità rispetto al più recente passato sono le seguenti: