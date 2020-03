Retailinprimalinea. Supermercato24: “Come affrontiamo l’emergenza”

Misure ad hoc a tutela dei collaboratori e dei consumatori. Anche il marketplace Supermercato24 ha dovuto adottare soluzioni specifiche. A favore degli shopper è stata attivata una copertura assicurativa, per garantire indennità in caso di ricovero, convalescenza o interruzione dell’attività per quanti risultino positivi al Covid19 o per chi ha necessità di rimanere in quarantena. Gli shopper, inoltre, possono contare su un rimborso per l'acquisto di materiale di protezione, come prodotti disinfettanti, mascherine e guanti e di un bonus settimanale. Infine Supermercato24 sta implementando una funzionalità che permetterà ai clienti che lo vorranno di lasciare allo shopper una mancia con pagamento digitale, evitando così contatti diretti.

A protezione di utenti e collaboratori la piattaforma ha attivato la modalità “contactless” di consegna della spesa.

“In questo momento di emergenza sappiamo di essere d’aiuto alla comunità, soprattutto alla parte di popolazione più esposta, per la quale l’utilità di un servizio come il nostro è essenziale, e per questo vogliamo tutelare la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte nel nostro servizio, dai clienti agli shopper -dichiara Federico Sargenti, Ceo di Supermercato24-. Voglio ringraziare i nostri shopper per il grandissimo lavoro che stanno svolgendo, aiutando molte persone in questo periodo di emergenza. Siamo consapevoli di non essere in grado di soddisfare tutte le richieste che ci arrivano in questi giorni, stiamo facendo il massimo per aumentare la nostra capacità e abbiamo bisogno della sensibilità di tutti: per questo invito chiunque lo volesse a farsi avanti e supportarci per rafforzare la nostra rete logistica, per permetterci di portare la spesa a casa a più persone possibile, più velocemente”.