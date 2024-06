Riduzione dei furti, soluzioni di people screening per contenerli

La tecnologia con telecamera passiva a terahertz di Thruvision può essere integrata nelle soluzioni SmartScreen e DynamicDetect di Sensormatic

Sensormatic e Thruvision rendono il people screening di prossima generazione più accessibile ai retailer di tutto il mondo. Con l’integrazione della tecnologia di telecamere passive a terahertz, la scansione diventa veloce, discreta e affidabile, quindi ideale per ridurre gli ammanchi interni nei centri di distribuzione e in altre strutture logistiche. La tecnologia terahertz è priva di radiazioni e identifica droghe, esplosivi e oggetti rubati, migliorando sicurezza, experience e gestione nel retail.

Vediamo in breve come funziona: qualsiasi corpo, ovviamente a temperature sopra lo zero assoluto, emette radiazioni di vario genere. In particolare, quelle nella fascia dei terahertz, tra infrarossi e microonde, permettono di identificare molte droghe ed esplosivi in virtù di uno spettro ben definito. Rivelare queste radiazioni è possibile da tempo, così come analizzarle, ma negli ultimi tempi si sono fatti passi da gigante specialmente nella scansione di corpi umani. La tecnologia non emette radiazioni e può catturare dettagli anatomici e identificare età, sesso o etnia delle persone sottoposte a controllo, garantendo un ambiente sicuro e conforme alle normative. Si tratta di scanner passivi, utilissimi negli aeroporti ma anche in un contesto retail.

L’Ai proprietaria di SmartScreen e DynamicDetect

Thruvision ha una comprovata tecnologia nello screening di sicurezza walk-through; la sua offerta è disponibile tramite Sensormatic Solutions, azienda di Johnson Controls che propone un portafoglio di soluzioni retail a livello globale. Tra i vantaggi di questa soluzione troviamo una significativa riduzione degli ammanchi interni, l'ottimizzazione dello stock, il miglioramento dell’esperienza dei dipendenti e dei clienti. Sono tutte componenti che portano ad un aumento dell'efficienza e quindi dei ricavi.

La tecnologia con telecamera passiva a terahertz brevettata di Thruvision è affidata alle soluzioni SmartScreen e DynamicDetect. Sono in grado di rilevare gli oggetti -incluse dimensioni, posizione e forma- a una distanza massima di 7 metri, anche sotto i vestiti. Gli scanner e il software Ai proprietari sono in grado di rilevare oggetti metallici e non, tra cui armi, esplosivi e oggetti rubati, con il semplice attraversamento dei varchi.

Ridurre le differenze inventariali

“Il dibattito sui furti nel retail si concentra spesso su punti di vendita e criminalità organizzata, ma quelli perpetrati dal personale sono un problema in crescita -dichiara Colin Evans, chief executive officer di Thruvision- secondo una ricerca di Retail Economics pubblicata nel novembre 2023, il 40% del valore totale dei furti è attribuibile ai dipendenti". L'indagine mostra perdite in aumento negli ultimi tempi e in esplosione presso i centri di distribuzione.