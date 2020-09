Riesci ad immaginare un futuro senza plastica? Noi sì

CONFEZIONE “PLASTIC-FREE”

Dall’inizio della pandemia il 27% dei consumatori ha maturato una crescente sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale, aumentando l’acquisto di prodotti sostenibili ed ecofriendly rispetto alla fase pre-Covid (Osservatorio Packaging del Largo Consumo 29 settembre 2020 – realizzato da Nomisma in collaborazione con SpinLife).

La nuova confezione flowpack Officina della Pasta, premium nell’aspetto, è completamente sostenibile nella scelta dei materiali

film 100% compostabile con un contenuto minimo del 50% di materia proveniente da fonti rinnovabili, certificato OK COMPOST TUV AUSTRIA

vassoio kraft 100% riciclabile nella carta

La sostenibilità del packaging è evidenziata sul fronte con il logo “plastic-free”, per una semplice informazione del consumatore sul corretto smaltimento dell’imballo.

E’ comunque disponibile anche la versione con film 100% riciclabile smaltibile nella plastica.

FORMATO ANTISPRECO

La strategia più diffusa per contenere lo spreco di cibo è quella di una spesa più oculata acquistando solo quello che serve (indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione della prima Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari del 29 settembre 2020)

La scelta di ridurre la confezione dai tradizionali 250g a 200g, oltre a ridurre la battuta di cassa e favorire l'acquisto d'impulso, è una scelta di economia sostenibile in quanto rappresenta la quantità ideale per 2 persone.

100% ITALIANO e RICETTA CLEAN LABEL

L’utilizzo di ingredienti 100% italiani in un’etichetta pulita senza additivi, diventa un valore aggiunto per favorire l’acquisto del prodotto (Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, 2019).

Il ripieno di ogni tortello, composto solo da materie prime 100% naturali, senza coloranti, conservanti, e insaporitori chimici, è avvolto da una sfoglia sottile realizzata solo con grano duro e uova 100% italiani.

PRONTI IN SOLI 2 MINUTI

Ridurre ulteriormente i tempi di cottura è un plus importante in una società deve i ritmi sono sempre più frenetici.

TRE LINEE PER TUTTI I GUSTI

Una selezione mirata di ripieni classici della tradizione italiana (ricotta spinaci, porcini, zucca, carne, ecc) in versione convenzionale, biologica, per finire con una originale rivisitazione bioveg dei best-seller (in quest’ultimo caso con ricette rivisitate con l’impiego di formaggi vegetali e sfoglia senza uovo).

Breve profilo dell'azienda

Nata nel 1991 per la produzione di pasta fresca fatta a mano, l'azienda è oggi in grado di offrire un'offerta commerciale unica di prodotti biologici, vegani, biodinamici e convenzionali di altissima qualità: pasta fresca artigianale liscia e ripiena, pasta secca e gastronomia fresca. Particolare attenzione alla sostenibilità del packaging e della produzione. Numerose le certificazioni ottenute: BIO, VEGAN, DEMETER, IFS, FDA, KOSHER, HALAL.