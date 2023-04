Rinascente: le iniziative per la Design Week

Allestimenti dedicati, una capsule collection specifica e tante iniziative per la Design Week svolte nel department store Rinascente Duomo di Milano

In occasione della Design Week di Milano, Rinascente ha messo a punto una serie di attività coinvolgendo il department store milanese di piazza Duomo dove sono stati creati allestimenti ad hoc. Tanti i progetti e le novità che animeranno il piano -1 dello store, dove nel 2009 ha preso vita il Design Supermarket (uno spazio di 2000 mq con la presenza di oltre 200 brand internazionali e designer emergenti, che si fondono in questa vetrina unica per nuove tendenze e stili di vita). Tra i tanti il restyling dei corner dei top brand del design Kartell e Vitra e il lancio dei pop up degli iconici brand Poltronova e &Klevering. Prosegue inoltre il takeover dell’Air Snake di Farm Rio, brand brasiliano per la prima volta in esclusiva in Italia: un progetto che include, in occasione della Design Week, un’ampia selezione di pezzi d’artigianato.

La capsule collection

A queste attività si aggiunge anche il lancio di una capsule collection dedicata a Milano e ispirata dalle caratteristiche uniche della città. Con uno stile ironico e giocoso, grazie alla collaborazione con nomi illustri del design e della cultura pop, Rinascente rende omaggio alla milanesità e la celebra attraverso l’operazione amaMi, disponibile in esclusiva presso lo store di Piazza Duomo ma anche online. Questa limited edition si inserisce all’interno di un più ampio progetto merchandising dal titolo Rina Shop.