Rinascente: spazio ai dolci di Pasqua con De Gusto

Torna negli store Rinascente il progetto De Gusto con una proposta di dolci dedicati alla Pasqua di oltre 40 brand noti del settore

Prodotti gourmet, come le uova di cioccolato di alta pasticceria e le migliori colombe artigianali, entrano in assortimento da Rinascente dove viene riproposto il progetto De Gusto in un'edizione dedicata ai dolci della Pasqua, disponibili fino al 9 aprile in tutti i punti di vendita della rete. L'offerta comprende oltre 40 marchi dedicati al cioccolato e ai lievitati. Tra le novità: Domori con l'Uovo di Tortora, la colomba a forma di uovo realizzata in esclusiva da Andrea Tortora, con un croccante guscio glassato e nocciole del Piemonte. Venchi propone una vasta selezione di uova gourmet di cioccolato e Majani, Amedei, Leone, La Perla dedicano la propria proposta ai choco lovers.

Tra i lievitati ci saranno i prodotti di De Vivo, Fiasconaro, Olivieri 1882, Cannavacciuolo, Bonfissuto e tanti altri, con un assortimento di oltre 20 brand. Le proposte comprendono la Colomba 18 carati di Bonfissuto, la Colomba Ciliegia e Fragolina di Fiasconaro e la Colomba Delizia al Limone di De Vivo.