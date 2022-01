Risparmio Casa blocca i prezzi su 2.000 item

In un periodo contraddistinto dal carovita, Risparmio Casa, catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, asseconda le esigenze dei consumatori e incontra le esigenze dei clienti. In questo contesto si inserisce la campagna I prezzi salgono, noi li blocchiamo, grazie alla quale l'insegna manterrà prezzi bassi ed invariati su oltre 2.000 prodotti di prima necessità. Le referenze in questione spaziano dagli articoli dedicati alla pulizia e cura della casa ai prodotti per animali domestici e per la cura della persona disponibili in tutti i 130 punti di vendita presenti sul territorio italiano.

“La tutela dei clienti è da sempre una nostra priorità e desideriamo mettere i loro bisogni al primo posto, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà dove l’aumento dei prezzi ricade direttamente sui consumatori e le loro famiglie” afferma Stefano Battistelli, socio fondatore di Risparmio Casa.

Per promuovere questa iniziativa, la catena drugstore ha attivato una campagna di comunicazione sui canali televisivi con la telepromozione all’interno del programma Affari Tuoi in onda su Rai1. L'attività promozionale si svilupperà anche attraverso affissioni, locandine e tag specifici sugli scaffali che indicano la promo in corso.