Risparmio Casa: la strategia di crescita

Si amplia la rete dell’insegna, attualmente composta da 108 store, di cui 43 nel Lazio. Risparmio Casa prosegue il suo programma di sviluppo con nuove aperture e ristrutturazioni di punti di vendita già esistenti. La strategia di sviluppo prevede l’apertura, entro l’anno, di 14 negozi e 3 ristrutturazioni per location più ampie, con un piano di azioni messe in campo per gestire sinergicamente i vari touch-point digitali, e un programma strutturato che punta a raddoppiare i punti vendita entro il 2025.

“Il risparmio e la qualità dei prodotti e servizi sono alla base della nostra offerta, che consente a tanti, indipendentemente dalle disponibilità economiche, di poter fare ottimi acquisti a prezzi vantaggiosi” sottolineano Fabio e Stefano Battistelli, fondatori di Risparmio Casa.

Le ultime aperture

Il Lazio è una regione strategica per l’insegna che continua a puntare sulla regione per consolidare la sua rete. Lo store di Capena (Roma) trasloca al km 16,450 di via Tiberina, in uno spazio molto più grande, di 5000 mq, prevedendo il trasferimento del personale già assunto e l’inserimento di nuove figure professionali, per un organico totale di 36 risorse. Come da tradizione, il punto di vendita propone un assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale per un totale di oltre 36.000 referenze suddivise nei diversi reparti “tematici”. L’insegna inaugura inoltre una struttura a Coriano (Rimini), in Via Ausa 16, con un organico di 40 persone.