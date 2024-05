Risparmio Casa lancia il concorso Premia la tua spesa

Nuovo concorso per i possessori di carta fedeltà. Risparmio casa propone l'iniziativa Premia la tua spesa con numerosi premi in palio

Oltre 10 mila buoni spesa da 5 euro, ma anche crociere o partire per viaggi alle Maldive o Caraibi. Sono i premi in palio per il concorso di Risparmio Casa Premia la tua spesa dedicato ai possessori della carta fedeltà e valido fino al 30 giugno 2024.

Come partecipare

I clienti possono infatti partecipare effettuando una spesa minima di 35 euro per ricevere la cartolina cancella e vinci partecipando all'iniziativa che consente di aggiudicarsi una delle cinque crociere MSC nel Mediterraneo - sette notti per due adulti e un bambino - o uno dei cinque viaggi a Parigi, che include una visita di due notti a Disneyland per due adulti e due bambini.

Altri venti fortunati vincitori potranno godersi pacchetti che includono una notte e l'ingresso a Gardaland per due adulti e due bambini. Oltre ai viaggi, 10.500 buoni da 5 euro sono disponibili per essere vinti e spesi su prodotti di marchi che partecipano al concorso. Chi non vince può tentare la fortuna partecipando all'estrazione finale, che si terrà entro il 31 luglio.