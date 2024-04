Risparmio Casa al fianco di Komen Italia per la Race For The Cure

Risparmio Casa conferma il suo impegno in favore delle donne, nell'ambito della partnership con Komen Italia nell'ambito del progetto Doniamo Solidarietà

In occasione della 25esima edizione della Race For The Cure, la manifestazione contro i tumori del seno organizzata dall'associazione Komen Italia, Risparmio Casa conferma il suo impegno in favore delle donne, nell'ambito della partnership che si inquadra nel progetto Doniamo Solidarietà, con l’obiettivo di supportare cause e opere benefiche su tutto il territorio.

Il gruppo ha creato la propria squadra che parteciperà alla corsa e alla passeggiata in rosa di domenica 12 maggio e ha messo a disposizione quattro store di Roma per iscriversi con il seguente calendario:

26 e 27 aprile i negozi Risparmio Casa di via Torre Spaccata (Via di Torre Spaccata 110/A) e Ciampino (Via Carlo Pirzio Biroli, 37-45)

29 e 30 aprile nei punti di vendita di via Baldo degli Ubaldi 300 - 328 e di via Tiburtina 986.

Tra il 9 e il 12 maggio, durante la manifestazione, Risparmio Casa sarà presente al Circo

Massimo con il proprio stand dove verranno distribuiti alcuni omaggi e parteciperà al Pinknic, pranzo al sacco conviviale, con prodotti a marchio dedicati.

Le iniziative continueranno anche nel prossimo ottobre con il mese rosa della prevenzione per i tumori del seno.

“Race For The Cure è un evento unico durante il quale donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento oltre 50.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con la malattia” spiegano Stefano e Fabio Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa.