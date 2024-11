Risparmio Casa supporta l’Istituto nazionale dei tumori di Milano

#Esg. Nuova iniziativa di solidarietà per Risparmio Casa che ha attivato una raccolta fondi per sostenere il reparto di Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Nell'ambito del progetto Doniamo Solidarietà, Risparmio Casa supporta cause ed opere benefiche di enti e associazioni in tutto il territorio nazionale. In questo contesto è nata la collaborazione dell'insegna con il reparto di Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, al quale è stata dedicata una raccolta fondi che si è sviluppata per tutto il mese di settembre nei suoi punti di vendita italiani. In questo modo, i clienti hanno avuto modo di dare un contributo concreto alla lotta ai tumori perché le donazioni raccolte permetteranno di ampliare i servizi dedicati ai piccoli pazienti oncologici contribuendo alla realizzazione di nuove attività ludiche, un servizio di reperibilità telefonica 24 ore su 24 e di un ambulatorio odontoiatrico specializzato.

"Siamo profondamente grati ai nostri clienti -dichiara Fabio Battistelli, socio fondatore di Risparmio Casa insieme al fratello Stefano- che con generosità e sensibilità hanno scelto di sostenere la lotta contro i tumori pediatrici, migliorando la vita dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie che stanno affrontando percorsi di cura complessi”.